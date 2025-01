In questi quattro mesi al Grande Fratello, Shaila Gatta ha decisamente diviso il pubblico. Da una parte, grazie alla sua storia con Lorenzo Spolverato, si è guadagnata un bel gruppo di fan, dando vita al fandom degli “Shailenzo“. Dall’altra, però, ha raccolto anche parecchi haters. Le critiche più frequenti riguardano i suoi modi, spesso considerati poco eleganti e a tratti cafoni, sia nelle sue reazioni che nelle effusioni con Lorenzo. Dopo un mese nella Casa, Stefania Orlando l’ha accusata di fare tutto solo per attirare l’attenzione, scatenando uno scontro in stile “Eva contro Eva” che, probabilmente, continuerà fino alla fine del reality.

Di questa rivalità tra primedonne si è molto parlato anche a Pomeriggio Cinque, dove tra l’altro Stefania ha partecipato più volte come opinionista. Negli scorsi giorni, Marina La Rosa si è espressa schierandosi apertamente contro Shaila, suggerendole di andare a fare la “fruttivendola“, invece di stare in televisione. Ora, ad attaccare l’ex velina, invece, è Alena Seredova. Ospite di Myrta Merlino, l’ex moglie di Gianluigi Buffon non si è certo trattenuta, riservando un commento molto tagliente sulla ballerina.

Alena Seredova e il commento al veleno su Shaila Gatta: “Stefania Orlando merita di batterla al Grande Fratello”

“Shaila è un po’ teatrale e un po’ isterica secondo me. Non è un bel messaggio. Poi penso che Stefania è una donna di una certa età e vedere una ragazzina che si comporta così, mi sembra un po’ troppo”, ha detto Alena Seredova durante il suo intervento a Pomeriggio Cinque. Dello stesso parere sembra essere anche la stessa conduttrice, Myrta Merlino, che ha definito esagerate le effusioni tra l’ex allieva di Amici e Lorenzo Spolverato. Come se non bastasse, anche Marina La Rosa, presente in studio, si è aggiunta per criticare la gieffina.

Secondo l’ex concorrente iconica del Grande Fratello, Shaila Gatta ha fatto una grossa caduta di stile quando ha tirato in ballo il matrimonio finito di Stefania Orlando con l’ex marito Simone Gianlorenzi, definendola irruenta. Questa settimana, Shaila è stata sommersa di critiche, non solo da Stefania, ma anche dalle sue amiche Manila Nazzaro e Angela Melillo, che l’hanno attaccata senza mezzi termini. La pioggia di critiche ha mandato su tutte le furie persino la migliore amica di Shaila, ormai stufa di vedere l’amica sempre al centro delle polemiche.