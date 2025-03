Grande Fratello, Alfonso D’Apice rompe il silenzio sulle polemiche: “Ecco perché non ho salutato Stefania Orlando”

L’eliminazione di Stefania Orlando dal Grande Fratello ha colto di sorpresa il pubblico che ne ha seguito ed apprezzato il percorso ecco perché al suo ingresso in studio, è stata accolta da un’ovazione. Hanno omaggiato con un applauso scrosciante la showgirl non solo il pubblico in studio ma anche altri ex concorrenti lì presenti. Tutti tranne Alfonso D’Apice che invece non solo non ha applaudito ma non si è alzato per salutarla. Il giovane per questo motivo è finito nel mirino del web e dopo giorni di attacchi e polemiche ha deciso di rompere il silenzio e dire la sua.

In queste ore con una IS, Alfonso D’Apice ha spiegato perché non si è alzato per salutare ed applaudire Stefania Orlando. Innanzitutto ha premesso che ormai qualsiasi cosa faccia finisce al centro delle polemiche, poi ha aggiunto una serie di motivi a base del suo gesto: “Il rapporto con Stefania è stato qualcosa che mi ha fatto stare molto male in casa.” Ricordando poi un momento in particolare: “Quando mi ha detto ‘Ti senti il personaggio dell’anno solo perché ti è passato un aereo’. Quell’aereo però riportava una frase importante: ‘Sei il figlio che tutti vorrebbero. Un papà’ Chi mi ha seguito conosce la mia storia e leggere quelle parole per me era stato un conforto. Invece vedere che venivano ridicolizzate e criticate mi ha deluso.”

“Stefania Orlando ha continuato a parlare male di me”: Alfonso D’Apice non ci sta e replica agli attacchi

Il rapporto tra Alfonso D’Apice e Stefania Orlando al Grande Fratello è stato contraddistinto da frequenti liti e scontri. Ed anche quando è uscito la showgirl ha continuato ad attaccarlo: “Purtroppo ho dovuto continuare a sentire Stefania parlar male di me, deridermi, offendermi e festeggiare per la mia uscita anche quando io in casa non c’ero più.” Ed ecco spiegato il motivo del gesto di Alfonso di non alzarsi e non applaudire quando Stefania è entrata in studio: “Non mi sono alzato ad applaudirla ma quando si è avvicinata a noi l’ho salutata…per me l’educazione non è un’ovazione forzata ma rispetto e coerenza.” Basteranno le dichiarazioni e le giustificazioni del giovane a spegnere le polemiche?