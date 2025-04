Alfonso D’Apice e Chiara Cainelli felici e uniti dopo la fine del Grande Fratello. Lunedì, 31 marzo, è terminata ufficialmente la 18esima edizione del reality condotto da Alfonso Signorini. Entrata in corsa a dicembre, Chiara è riuscita pian piano ad eliminare tutti i suoi “avversari”, arrivando fino al podio. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si è classificata al terzo posto, battendo i favoriti Lorenzo Spolverato e Zeudi Di Palma. Ad aspettarla fuori dalla Casa, per quasi due mesi, c’è stato Alfonso. I due, dopo un inizio burrascoso, si sono fidanzati dentro il reality, ammettendo persino di essere innamorati.

Stefania Orlando conferma la storia tra Amanda Lecciso e Iago Garcia/ "Sono felice per loro": lo scoop

A distanza di poche settimana dall’inizio della loro relazione, però, Alfonso è stato eliminato e Chiara ha dovuto vivere il resto della sua permanenza al GF senza di lui. Da lì, sono iniziate settimane difficile per lei, tra attacchi degli altri inquilini e degli haters. In particolare, un gruppo di odiatori online ha iniziato a darle un soprannome a dir poco spiacevole, rivolgendosi a lei come “Peppa“, in riferimento al personaggio dei cartoni “Peppa Pig“, e contribuendo a rendere virale questo nomignolo. Un’offesa fuori luogo e gratuita, di cui Chiara pare essere venuta a conoscenza fuori dalla Casa.

Zeudi Di Palma rompe il silenzio dopo il Grande Fratello: "Gli haters? Cosa penso"/ "Felice per Jessica e..."

lasciatemi pensare che le abbiano regalato proprio questo peluche per sdrammatizzare e non farle pesare gli insulti 😔💕 pic.twitter.com/lcGxltjyYB — 𝘍𝘪𝘭𝘭𝘦𝘳 💉👄 (@fillerlover) April 1, 2025

Alfonso D’Apice romantico con Chiara Cainelli dopo il Grande Fratello: il gesto emozionante

Dopo la finale del Grande Fratello, Chiara Cainelli è subito tornata a Trento dalla sua famiglia, accompagnata da Alfonso D’Apice. In questi mesi, Alfonso ha cercato di difendere la fidanzata fuori dalla Casa, mettendola anche in guardia da Lorenzo Spolverato che, secondo lui, l’avrebbe usata solo per dinamiche. Ebbene, una volta fuori dalla Casa, ha provato anche a farle pesare meno gli insulti degli haters, sdrammatizzando e regalandole proprio un peluche di una piccola maialina. L’ex protagonista di Temptation Island ha prima pubblicato una foto insieme a Chiara e il pupazzo e, poi, uno scatto in cui si vede la ragazza dare un bacino al peluche.

Lorenzo Spolverato, Greta Rossetti lo difende dopo il Grande Fratello/ "Leggere certi commenti fa male"

“La mia peppa”, ha scritto, facendo riferimento agli insulti degli haters e cercando di non far pesare questa situazione alla fidanzata. Un gesto molto apprezzato dai fan, che sembra aver fatto ‘sciogliere’ anche i più scettici su questa coppia. Nonostante ciò, c’è ancora chi crede che la loro relazione sia destinata a non durare. In particolare, in tanti sono convinti che, in realtà, a Chiara interessi Lorenzo, suo grande amico nella Casa. A quanto pare, Alfonso sarebbe molto geloso di Spolverato, al punto da voler ‘impedire’ il proseguimento di quest’amicizia.