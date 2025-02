Alfonso D’Apice fa uno scivolone al Grande Fratello. La puntata di ieri, giovedì 13 febbraio, non è stata affatto facile per il giovane napoletano. Difatti, si è trovato a discutere con Stefania Orlando e Iago Garcia, per poi finire in nomination. Tra tutti, c’è stato un voto in particolare che l’ha infastidito, ovvero quello di Mariavittoria Minghetti. Com’è noto, all’inizio del programma, i due erano molto legati, tanto da arrivare ad avere un breve flirt. Ultimamente, però, si sono distaccati, complica l’ormai consolidata storia d’amore tra Mariavittoria e Tommaso Franchi.

Grande Fratello, Yulia Bruschi avvistata con l'ex fidanzato Simone/ I due a cena insieme dopo la denuncia

La 31enne romana, però, ha nominato Alfonso non solo per il loro allontanamento, ma per un motivo specifico: “Avrei nominato Chiara, però questa sera ho deciso di nominare Alfonso, per il discorso della leggerezza. Ti trovo leggermente diverso, cambiato, un po’ inasprito e vorrei rivedere l’Alfonso che ho conosciuto. Semplicemente questo”. Questa motivazione non è affatto piaciuta all’ex concorrente di Temptation Island, che l’ha accusata di non avere il coraggio di esporsi veramente, nascondendosi sempre dietro un dito.

Alfonso Signorini: “Sanremo 2025? Ecco per chi faccio il tifo”/ “I maritozzi offerti da Tony Effe…”

Alfonso D’Apice sbotta al Grande Fratello: cos’ha detto a Mariavittoria Minghetti

“Sono leggero quando c’è da essere leggeri e duro e pesante quando c’è da essere duri e pesanti. In questo caso stavo litigando non potevo giocare e ridere. Poi, ti trovo molto poco coraggiosa. Non avere paura di uscire, stai tranquilla. Il Grande Fratello finirà per tutti. Non rispondere sempre con le battutine, a volte la serietà è molto importante. Abbi il coraggio di dire quello che pensi”, ha replicato Alfonso D’Apice alle accuse di Mariavittoria. Una risposta aspra, che ha mostrato l’evidente antipatia che ormai c’è tra di loro. Ma, a far discutere, è stata una frase pronunciata subito dopo.

Grande Fratello, ex volto di Temptation Island conferma il tradimento di Yulia a Giglio?/ La frecciatina

Mentre tornava a sedersi, Alfonso ha sussurrato alla coinquilina: “Ti faccio saltare”. Quest’esternazione non è sfuggita al popolo social, che ha immediatamente fatto girare il video sul web, scatenando una pioggia di polemiche e critiche. A detta di molti, infatti, è inaccettabile che un ragazzo si rivolga con questi toni ad una donna. Addirittura, c’è chi ha richiesto dei seri provvedimenti contro il giovane napoletano, così da fargli capire il suo sbaglio. Alfonso verrà ripreso da Signorini nella prossima puntata del Grande Fratello? Non resta che attendere per scoprirlo.