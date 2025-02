Chiara Cainelli nel mirino al Grande Fratello. La puntata del reality andata in onda giovedì, 27 febbraio, è iniziata con un blocco dedicato alla delusione di Helena Prestes dopo aver perso il televoto come prima finalista contro Jessica Morlacchi. La brasiliana, infatti, si è chiesta per giorni dove avesse sbagliato e perché il pubblico non l’avesse scelta. Nella clip sono stati mostrati anche i commenti degli altri inquilini su quest’esito, tra cui quello di Chiara. Quest’ultima ha infatti ammesso di essere stata contenta nel vedere Helena ‘rosicare’, lasciandosi poi andare ad una frase che, a quanto pare, Alfonso Signorini ha frainteso.

GRANDE FRATELLO, PUNTATA 27 FEBBRAIO 2025/ Eliminato e diretta: Javier emozionato per il fratello ed Helena

Di cosa si tratta? Mentre Shaila Gatta e Zeudi Di Palma commentavano Helena, sostenendo che lei si senta una sorta di “regina“, si è sentita Chiara dire: “Solitamente le regine vengono impaccate”. Al che, Signorini se l’è presa con l’ex corteggiatrice, dicendole: “La tua è stata un’espressione davvero infelice, dici anche che non era riferito ad Helena così prendi veramente in giro il pubblico”. Chiara, però, si è difesa spiegando che non stava parlando di Helena, ma che il suo commento era un riferimento a fatti puramente storici di cui aveva discusso in confessionale poco prima.

Signorini gela Lorenzo Spolverato: "Ti avrei già squalificato dal Grande Fratello"/ "Salvato dagli autori"

Alfonso Signorini accusa Chiara Cainelli al Grande Fratello: ma un video mostra un’altra versione

Sebbene Alfonso Signorini non abbia minimamente creduto alle giustificazioni di Chiara, accusandola persino di prendere in giro il pubblico, i fan della gieffina hanno prontamente scovato sui social un video che dimostra che, in realtà, le cose sono andate esattamente come lei ha raccontato. Difatti, la giovane modella ha raggiunto Shaila e Zeudi in piscina solo in un momento successivo, proprio mentre l’ex Miss Italia pronunciava una frase: “Le regine non chiedono mai scusa”. Solo in quel momento, Chiara ha quindi aggiunto che, nella storia, le regine finiscono impiccate, facendo riferimento proprio a fatti storici e non direttamente ad Helena.

Beatrice Luzzi attacca Helena Prestes: "Perchè non sei in finale? Arrogante"/ Cesara difende: "È amatissima"

A detta di molti, Signorini non si sta dimostrando un conduttore imparziale, dimostrando un’evidente preferenza per Helena. Difatti, pare che il conduttore non perda occasione per rimproverare il trio composto da Shaila, Zeudi e Chiara per ogni minimo sbaglio o fraintendimento. Al contrario, la brasiliana viene spesso difesa dal ‘padrone di casa’ che, nella puntata di giovedì 27 febbraio, è arrivato persino ad attaccare Beatrice Luzzi, per essersi espressa contro la Prestes. A questo punto, Alfonso deciderà di mostrare questo video al Grande Fratello? Chissà…