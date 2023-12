Grande Fratello, Alfonso Signorini ‘corteggia’ Donatella Rettore/ “Ti ho supplicato di entrare, se vuoi…”

Donatella Rettore al Grande Fratello? La rivelazione di Signorini

Donatella Rettore poteva essere una concorrente del Grande Fratello. A rivelarlo è stato Alfonso Signorini dopo l’esibizione della cantante al fianco di Fiordaliso e degli altri concorrenti del reality. “Lo sai che io l’anno scorso ti ho fatto una lunga telefonata?”, ha esordito il conduttore. Donatella Rettore lo ha corretto, visto che la telefonata è avvenuta due anni prima.

“Ti volevo, ti ho supplicato di entrare nella Casa del Grande Fratello”, ha rivelato Signorini. “Ma io sono claustrofobica”, si è giustificata Donatella Rettore. Vittorio Menozzi si è inserito proponendole di fare un tour della casa, che tra l’altro è molto grande, ma non è servito a far smuovere di un millimetro l’artista.

Alfonso Signorini in “pressing” su Donatella Rettore

“Se vuoi venire, sei la benvenuta, sappilo, ti vogliamo bene”, ha spiegato Alfonso Signorini, lasciando la porta rossa del Grande Fratello aperta per Donatella Rettore. “Grazie del pensiero, intanto sono venuta a trovarvi”, ha tagliato corto la cantante. Ma il conduttore del reality ha insistito con una battuta: “Si comincia così”. Ecco, dunque c’è stata una possibilità per Donatella Rettore di partecipare al Grande Fratello, che però l’artista non ha voluto cogliere. Chissà se in futuro cambieranno le cose e deciderà di mettersi in gioco come ha fatto l’amica Fiordaliso.











