Grande fratello, Alfonso Signorini: “Le migliori nomination dei 5 anni…”/ L’attacco al GFVIP divide il web

Fa discutere nel web quella che passa come una frecciatina al veleno di Alfonso Signorini lanciata al GFvip, o meglio alle edizioni del Grande Fratello vip predecessore del Grande Fratello 2023 corrente. In occasione della seconda spuntata del rinnovato Grande Fratello, il conduttore tornerebbe a rinnegare il Grande Fratello vip delle passate 4 stagioni TV e streaming e in particolare il Grande Fratello vip 7 scorso, sulla scia della linea editoriale “anti-trash” di casa Mediaset, rimasta orfana del capo fondatore Silvio Berlusconi e facente capo ai vertici all’Ad figlio dello storico leader e imprenditore di Forza Italia, Piersilvio Berlusconi. Il che alimenta la polemica online che taccia il Grande Fratello 2023 di essere di fatto una contraddizione nella svolta anti-trash del reality. Come per il caso dell’attore vip Massimiliano Varrese che ha impugnato un coltello e il nip Paolo Masella che ha denigrato Napoli definendola una città povera nella storia della cultura e l’arte made in Italy, tra i nuovi “casi della Casa”.

Quella che per il pubblico suonerebbe come una frecciatina del conduttore ai danni del GFvip, in primis il Grande Fratello vip 7 piomba nel girone delle nuove nomination. É il momento dove, alla seconda puntata del Grande Fratello 2023 datata 15 settembre, i concorrenti finiti in Tugurio e divisi dalla Casa dei comfort, Giuseppe Garibaldi, Samira Lui, Vincenzo Menozzi, Lorenzo Remotti e Anita Olivieri argomentano le loro scelte di nomination e alle battute dei primi tre concorrenti arriva la bordata. “Queste sono le motivazioni più belle e infelice ho sentito da cinque anni a questa parte”, sentenzia Alfonso Signorini.

La frecciatina scatena la polemica web

Una frecciatina ai concorrenti dei cast nelle precedenti edizioni del Grande Fratello condotte da Alfonso Signorini, che non può passare di certo liscia per i telespettatori. Tanto che si scatenano ora le contestazioni di chi, tra gli utenti via social, taccia il conduttore di rinnegare il suo passato in TV, complice la scelta della nuova linea editoriale di Mediaset, nella diffusione facente capo all’Ad Piersilvio Berlusconi che a quanto pare vede i protagonisti dei passati Gfvip, in particolare il Grande Fratello vip 7 scorso, estromessi dai palinsesti TV e streaming dell’azienda.

