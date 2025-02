Amanda Lecciso e Federico Chimirri ingannano i loro coinquilini del Grande Fratello. Nelle ultime settimane, ha fatto molto discutere l’amicizia tra Amanda e la new entry della Casa, scatenando le critiche di Jessica Morlacchi. Proprio per questo, i due hanno deciso di organizzare uno scherzo a tutti i loro coinquilini, ma in particolar modo alla cantante. Sono giorni, infatti, che hanno deciso di fingere un interesse reciproco davanti a tutti. La “scena madre” è arrivata questa mattina, mercoledì 12 febbraio, quando i due hanno inscenato un finto litigio. A colazione, Amanda ha recitato la parte della scontrosa, rispondendo in modo brusco al ragazzo, che invece fingeva di non capire il suo errore.

Ad un certo punto, Federico le ha anche offerto di preparare la colazione, ma la Lecciso ha rifiutato seccamente. A reggere il gioco ci hanno pensato Helena Prestes e Stefania Orlando, intervenendo con domande mirate per attirare l’attenzione di Jessica. Vedendo il cuoco deluso, la cantante si è finalmente avvicinata, cercando di indagare sulla presunta lite di coppia. Al che, Chimirri le ha rivelato di voler prendere le distanze da Amanda. “Svolteresti la giornata a Jessica”, ha scherzato Mattia. “E non solo, potrei anche consolarti”, ha poi scherzato la Morlacchi.

Amanda Lecciso e Federico Chimirri ingannano i concorrenti del Grande Fratello: la reazione di Jessica Morlacchi

Nonostante la loro “grande” interpretazione, la Morlacchi non si è lasciata convincere del tutto, dichiarando che non crederà ad un vero flirt tra Federico e Amanda fino a quando non vedrà un loro bacio. Quando Stefania Orlando ha fatto sapere all’amica dei dubbi di Jessica, le due hanno organizzato un ennesimo scherzo. Osservando la Casa, capiscono che, dalla prospettiva del giardino von cista sulla Porta Rossa, un abbraccio tra Amanda e Federico potrebbe essere scambiato per un bacio.

Da lì, ciak… e azione! I due hanno messo in atto la recita, con Jessica che guardava curiosa dal giardino l’ex amica sorridente mentre tirava verso di sé l’ex concorrente di MasterChef Italia. A quanto pare, la Lecciso ha in mente di continuare con lo scherzo questa sera, quindi se ne vedranno ancora delle belle. Per ora, non è chiaro se la Morlacchi stia realmente credendo a questa sceneggiata o se, invece, abbia deciso di stare al gioco solamente per imbrogliarli. A questo punto, non resta che attendere per capire cos’altro succederà tra di loro al Grande Fratello.