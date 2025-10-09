Amanda Lecciso torna al centro dei riflettori di gossip: l’ex volto del Grande Fratello, secondo i rumor, avrebbe una nuova fiamma.

Una nuova edizione è da poco iniziata ma a prendersi la scena sono anche i vecchi protagonisti del Grande Fratello; il tema? Ovviamente il gossip. Spicca il nome di Amanda Lecciso che negli ultimi giorni è finita nuovamente nel mirino della cronaca rosa ma questa volta non per la liaison – ormai sbiadita – con Iago Garcia. Con l’attore spagnolo la frequentazione è durata alcune settimane ma, come raccontato con serenità da entrambi, troppe le complicazioni al fine di favorire lo sbocciare dei sentimenti. Per l’ex volto del reality ci sarebbe ora un nuovo amore; presunto per il momento ma che sta già facendo chiacchierare non poco il mondo dei social. Anche lui ex gieffino, ma di chi si tratta?

“Si stanno frequentando? Lui è sceso apposta per lei a Lecce…”, questa la domanda che un utente – come racconta BlogTivvu – avrebbe posto all’esperta di gossip Deianira Marzano. Quest’ultima avrebbe confermato con una risposta secca: “Sì”, ma di chi stiamo parlando? Il flirt – presunto – in questo sarebbe tra Amanda Lecciso e Maxime Mbanda. Già nota l’amicizia tra i due, ora gli indizi social starebbero alimentando la possibilità che tra i due potrebbe esserci qualcosa di più.

Amanda Lecciso e Maxime Mbanda, oltre l’amicizia c’è di più?

Da un ex gieffino all’altro, Amanda Lecciso potrebbe essere tornata a sorridere in chiave sentimentale partendo ancora delle conoscenze fatte al Grande Fratello. Dopo la rottura con Iago Garcia, con toni pacifici e zero strascichi, ora il suo cuore potrebbe essere pronto a coltivare un nuovo sentimento riconducibile al rapporto con Maxime Mbanda. Ma è davvero così? Pur essendoci la conferma di Deianira Marzano – come raccontato da BlogTivvu – restano comunque i dubbi e le incertezze. Entrambi hanno sempre sottolineato e sbandierato la splendida amicizia che li lega e non sono ancora entrati nel merito delle ultime indiscrezioni.