A distanza di poche settimane dalla fine di quest’edizione del Grande Fratello, sembra essere giunta al capolinea l’amicizia tra Shaila Gatta e Tommaso Franchi. Nel corso di questi mesi, i due avevano stretto un bel legame, andato pian piano a scemare. Shaila, infatti, si è sentita tradita dalla fidanzata di Tommaso, Mariavittoria Minghetti, la quale ha scelto di schierarsi dalla parte del gruppo di Helena Prestes, dando aspri giudizi sulla relazione tra la ballerina e Lorenzo Spolverato. Non solo, Mariavittoria è stata anche colei che ha rivelato il “segreto” sulla richiesta di Lorenzo a Shaila di avvicinarsi ad Emanuele Fiori per creare una dinamica.

Di conseguenza, nella puntata di giovedì, 13 marzo, Shaila ha deciso di nominarla. Nonostante ci fossero anche Helena Prestes e Javier Martinez tra i nominabili, l’ex velina ha preferito essere obiettiva, non facendo sempre le stesse nomination e riservando il suo voto ad una persona che l’ha delusa profondamente. Tuttavia, questa scelta non è affatto piaciuta a Tommaso, che l’ha accusata di aver nominato la fidanzata solo per non finire al televoto con concorrente più forti come, per l’appunto, Helena o Javier.

Shaila Gatta e Tommaso Franchi ai ferri corti: lo sfogo della ballerina al Grande Fratello

Dopo la puntata, Tommaso Franchi e Shaila Gatta hanno continuato a litigare, dicendosene di tutti i colori. Tommaso l’ha accusata di fare la vittima per avere più consensi, mentre Shaila l’ha attaccato dicendogli di non aver mai avuto il coraggio di esporsi veramente. In seguito, l’ex velina si è sfogata con le sue amiche, Zeudi Di Palma e Chiara Cainelli, raccontando nei dettagli quanto accaduto. “Il problema non è per Mariavittoria, è per lui. Tommaso dice che o è strategia o è vittimismo. Ma se io provo una ferita per una persona, perché mi devo nascondere e non ti devo nominare?”, ha detto.

“A lui brucia solo perché è la sua fidanzata, ma in due non ne fanno uno. Un amico, per me, non si comporta così. Io mi sono sempre comportata bene con me. Dicono le loro opinioni solo quando litigano. Da che sei un angelo, poi esci fuori tutto insieme”, ha continuato Shaila. Al che, Zeudi e Chiara hanno dato ragione alla coinquilina, trovando senza senso le accuse di Tommaso. Dall’altro lato, Mariavittoria sembra essere rimasta molto ferita dalle parole della ballerina e anche da quelle di Pamela Petrarolo. Quest’ultima, dallo studio, le ha dato della voltafaccia, dando ragione a Shaila. Ci sarà un confronto con l’ex Non è la Rai nella prossima puntata del Grande Fratello? Chissà…