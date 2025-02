Scintille tra Alfonso D’Apice e Zeudi Di Palma dopo la puntata del Grande Fratello di giovedì, 6 febbraio. Cos’è successo esattamente? Tutto è partito da Chiara Cainelli, che ha deciso di nominare Javier Martinez. L’ex corteggiatrice, pur essendo consapevole dell’amicizia che lega Alfonso all’argentino, non ha esitato a fare la sua nomination contro Javier, ritenendolo poco sincero e trasparente. Questo gesto ha profondamente deluso il giovane napoletano, che si aspettava di essere preso in considerazione da colei che è ad oggi la sua ragazza. Dall’altra parte, infatti, Javier ha evitato di nominarlo proprio per rispetto ad Alfonso e la loro conoscenza.

“Secondo me ti sei impuntata. Se tu avessi un amico, io penserei anche a te nella nomination. Siamo diversi, io non sono fatto così”, ha detto Alfonso. Tuttavia, Chiara è rimasta ferma sulla sua posizione: “Ma lui è un tuo amico”. A quel punto, vedendo D’Apice agitato, Zeudi è intervenuta per difendere la sua migliore amica. “Fatti i fatti tuoi, non ti mettere in mezzo”, l’ha subito interrotta Alfonso, scatenando una reazione ancora più stizzita nella modella. “Io mi metto in mezzo quando voglio perché lei m’interessa”, ha esclamato la 23enne.

Grande Fratello, Alfonso D’Apice sbotta contro Zeudi Di Palma: c’entra Chiara Cainelli

Zeudi Di Palma e Alfonso D’Apice si sono conosciuti mesi fa fuori dalla Casa più spiata d’Italia, arrivando ad avere anche un breve flirt. Lo scorso dicembre, si sono ritrovati nel reality, scambiandosi inizialmente un bacio e stringendo poi una forte amicizia. Ma, da quando Zeudi e Javier hanno interrotto i rapporti, anche Alfonso si è allontanato improvvisamente da lei. “Alfonso, ma che vuoi? Inizia ad essere onesto, perché non sei la stessa persona che ho conosciuto fuori. Ti stai facendo condizionare dal contesto”, ha dichiarato Zeudi.

“Ma che ne sai chi sono? Questa cosa l’hai detta anche a Chiara più volte. Javier è un mio amico, che tu ci creda o non ci creda. Qual è il problema?”, ha risposto il gieffino, difendendo ancora una volta la sua amicizia con l’argentino. Dopodiché, mentre parlavano in privato, Alfonso ha cercato di mettere in guardia Chiara da Zeudi: “Zeudi quando ha avuto la possibilità di prendere parola ha detto tutto al contrario, io una persona così non la difenderò mai più, i suoi comportamenti mettono nei guai le persone, crea i litigi veri”. Delle parole forti, che sembrano sancire la fine definitiva del loro legame, almeno all’interno del Grande Fratello.