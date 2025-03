Javier Martinez riprende i social dopo il Grande Fratello: cos’ha fatto

Ieri sera, lunedì 24 marzo, Javier Martinez è stato eliminato dal Grande Fratello. Dopo più di sei mesi dentro la Casa, il pallavolista è uscito ad un passo dalla finale. Nonostante ciò, ha potuto comunque festeggiare la vittoria della fidanzata Helena Prestes al televoto per la quarta finalista di quest’edizione. Nelle ultime ore, poi, l’argentino ha ripreso in mano i suoi social, dedicando subito un post ad Helena. “Già mi manchi”, ha scritto come didascalia di una loro foto di ieri. Inoltre, ha iniziato a seguire molti dei suoi ex coinquilini del reality di Canale 5.

Durante i sei mesi trascorsi nella Casa, Javier ha avuto modo di stringere amicizia con diverse persone, tra cui Stefania Orlando, Federico Chimirri, Luca Calvani, Amanda Lecciso e Mattia Fumagalli. Insieme ad Helena, formavano un vero e proprio gruppo, che pian piano è stato “eliminato” dalle fan di Zeudi Di Palma. Inoltre, Javier aveva costruito un legame importante anche con un membro della “fazione opposta”, ovvero Alfonso D’Apice. Nonostante i pareri contrastanti di Alfonso su Helena, l’argentino ha sempre chiarito di tenere molto alla sua amicizia e di volerlo vedere fuori dalla Casa. Tuttavia, qualcosa sembra essere cambiato.

Javier Martinez chiude con Alfonso D’Apice? Il gesto social dopo l’uscita dal Grande Fratello

Dopo aver lasciato la Casa più spiata d’Italia, Javier è stata inondato da affetto sia da parte dei suoi fan che da parte dei suoi ex coinquilini. In tanti hanno subito condiviso foto e video con lui, facendogli le congratulazioni per il suo percorso. Tuttavia, tra questi c’è stato un grande assente: Alfonso D’Apice. Alfonso e Javier hanno stretto un’amicizia profonda nella Casa, rivendicandola anche dopo l’uscita del napoletano dal reality. Nonostante i disguidi con la fidanzata dell’amico, Chiara Cainelli, il pallavolista ha sempre ribadito di voler mantenere l’amicizia con Alfonso, al punto da proporre persino una cena a quattro con Chiara ed Helena.

Una volta fuori dalla Casa più spiata d’Italia, però, Javier pare aver fatto già marcia indietro. Nelle ultime ore, infatti, ha iniziato a seguire su Instagram quasi tutti i suoi ex coinquilini. Addirittura, ha messo il follow anche a Michael Castorino, uscito nel primo mese di reality. L’unico grande assente tra i suoi nuovi seguaci è proprio l’amico Alfonso. I fan del pallavolista, infatti, non hanno potuto fare a meno di notare che, tra tutti, Javier non ha seguito sui social il suo compagno d’avventura, scatenando non poche polemiche.

Javier e Alfonso: amicizia finita dopo il Grande Fratello?

A poche ore dall’eliminazione dal Grande Fratello, Javier pare essersi già lasciato “influenzare” dalle sue fan. I sostenitori dell’argentino e di Helena, gli “Helevier“, non provano affatto simpatia per Alfonso. Quest’ultimo, infatti, si è spesso lasciato andare a dichiarazioni poco felici su Helena, con la quale non ha mai stretto un grande rapporto. Allo stesso tempo, anche Javier è stato spesso critico nei confronti della fidanzata di Alfonso, Chiara Cainelli, con la quale si è scontrato più volte. Di conseguenza, gli “Helevier” hanno sempre sostenuto che l’amicizia tra Javier e Alfonso non fosse vera e che il pallavolista si sarebbe dovuto “svegliare” su di lui.

Ebbene, sembra che i messaggi dei fan siano già arrivati a Javier, il quale non ha ancora seguito su Instagram l’amico. Certo, un follow non determina la fine di un’amicizia. Tuttavia, a far riflettere è il fatto che abbia seguito quasi tutti i suoi ex coinquilini, ad eccezione dei suoi “antagonisti” e di Alfonso. A questo punto, non resta che attendere i prossimi giorni per capire come si svilupperà questo rapporto.