Shaila Gatta e Zeudi Di Palma ai ferri corti al Grande Fratello. Negli ultimi mesi, le due gieffine hanno stretto un legame molto forte, creando un trio di amiche inseparabile con Chiara Cainelli. L’ex Miss Italia è stata molto vicino alla ballerina dopo la rottura con Lorenzo Spolverato, consigliandole di allontanarsi da lui e di pensare a sé stessa. D’altro canto, l’ex velina ha supportato l’amica dopo le pesanti accuse ricevute nell’ultima del GF, dove l’hanno accusato di strumentalizzare la sua bisessualità per andare avanti nel gioco. Tuttavia, nel giro di poche ore, la situazione sembra essere improvvisamente cambiata.

Cos’è successo esattamente? Ieri sera, 18 marzo, Zeudi ha litigato con Giglio e Lorenzo dopo essersi rifiutata di giocare a biliardino con quest’ultimo. Ricordiamo che, nell’ultima diretta, Lorenzo ha dato alla 23enne della “fenomena“, causando una frattura nella loro amicizia. A differenza del passato, questa volta, Zeudi non ha voluto fare “buon viso a cattivo gioco”, rifiutandosi anche solo di giocare con Lorenzo. Quest’atteggiamento non è piaciuto a Giglio, che si è scagliato contro di lei, definendola un’immatura. Non solo, anche Chiara e Shaila hanno avuto da ridire sul suo comportamento.

Chiara Cainelli ha preso le difese di Lorenzo Spolverato, dicendo a Zeudi Di Palma di aver esagerato. Visibilmente stufa del clima in Casa, Zeudi si è scagliata anche contro la migliore amica, accusandola di non averla tutelata davanti agli altri inquilini. Dopodiché, anche Shaila è venuta a sapere di quanto accaduto ed è rimasta piuttosto allibita dal comportamento dell’ex Miss Italia. Pur comprendendo la sua rabbia e la sua frustrazione, non ha capito questo “cambio di personalità“, dato che in passato aveva sempre cercato il dialogo con i suoi “nemici”. Dunque, aveva intenzione di parlare il giorno dopo con lei per chiarire.

Tuttavia, oggi, mercoledì 19 marzo, si è trovata davanti un muro. Zeudi, infatti, non ha voluto parlare con nessuno, al punto da non rispondere neanche ai “buongiorno” di Shaila e Chiara. Al che, la ballerina non ha più provato a parlarle, lanciandole anche diverse stoccate. “Le super chicche si stanno sfasciando perché ce ne è una che è esaurita. È l’età, ma anche meno. Non è il centro del mondo”, ha detto, visibilmente infastidita per il mancato saluto. Sarà davvero arrivata la fine per il trio di amiche del Grande Fratello? Chissà…