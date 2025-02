Amicizia al capolinea tra Chiara Cainelli e Zeudi Di Palma al Grande Fratello? Fin dal loro ingresso nella Casa più spiata d’Italia, le due ragazze hanno stretto un forte legame, diventando praticamente inseparabili all’interno del reality. Zeudi si è sempre confidata con Chiara, che però non ha mai nascosto i suoi dubbi sulla sincerità di Helena Prestes, per la quale Zeudi prova una forte infatuazione. Difatti, quando la brasilina ha nominato Chiara, quest’ultima l’ha accusata di mettere in difficoltà Zeudi, proprio per il legame d’amicizia che le unisce. Tuttavia, da qualche giorno, qualcosa sembra essere cambiato.

Shaila Gatta, crisi insanabile con Lorenzo Spolverato al Grande Fratello?/ “Siamo diversi e mi sono stancata"

Nella puntata di giovedì, 30 gennaio, del reality, Zeudi ha avuto un acceso confronto con Helena, che, dopo averla vista vicina a Javier, l’ha accusata di averla usata solo per visibilità. Questo avvicinamento con l’argentino, in effetti, ha confuso molti degli inquilini, tra cui Pamela Petrarolo, che l’ha nominata sostenendo che sia entrata nella Casa con l’unico obiettivo di creare una ‘ship‘. Le critiche ricevute hanno scosso l’ex Miss Italia, che da quel momento si è chiusa in sé stessa, arrivando persino ad allontanarsi dalla sua amica Chiara.

Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato in crisi al Grande Fratello 2024?/ "Mi sta mancando molto"

Chiara Cainelli ferita da Zeudi Di Palma: le amiche sempre più distanti al Grande Fratello

Vedendo Zeudi Di Palma sempre più distante da lei, Chiara Cainelli si è sfogata con Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. “Lei deve sapere che tu ci sei per aiutarla”, le ha detto Lorenzo. D’altro canto, invece, Shaila ha un’opinione diversa, ovvero che la napoletana si sia distaccata da lei solo dopo aver fatto pace con Helena. “Quando era separata da Helena era sempre con noi, ora non c’è più”, ha sentenziato la ballerina. A quel punto, il modello milanese le ha dato ragione, affermando che la 23enne stia dimostrando poca determinazione, poiché si è allontanata dopo le critiche ricevute per aver trascorso del tempo con loro.

Lorenzo Spolverato svela il suo piano al Grande Fratello: "Iago fuori per primo, poi..."/ I suoi tre nemici

“Lei ha paura di essere giudicata, ma io non giudico. Ho visto che parlava con tutti, ma non parla con me. Forse io non so consigliarla bene? Anche se Helena è distante da me come persona, io ci tengo, quindi se lei è felice, ha il mio appoggio”, ha chiarito Chiara. Secondo Shaila, però, Zeudi ha paura di essere criticata, sapendo che Chiara è sua amica e che sia lei che Lorenzo sono molto ostili nei confronti delle ‘Zelena‘. “Quando è con Helena e Javier si spegne”, ha commentato Lorenzo. Chiara e Zeudi riusciranno a recuperare la loro amicizia al Grande Fratello? Chissà…