Grande Fratello, anche Beatrice Luzzi tra i concorrenti/ Le opinioni del web si dividono

Grande Fratello, anche Beatrice Luzzi nel cast dei concorrenti vip: esplode lo spoiler TV

Beatrice Luzzi é tra i preannunciati concorrenti vip nel cast del rinnovato Grande Fratello. Il reality show sul gioco della convivenza forzata nella Casa più spiata d’Italia sta per aprire i battenti, con il via alla messa in onda prevista per l’11 settembre 2023, in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity. E, intanto, la fonte del flash spoiler TV del momento, TV blog, anticipa Beatrice Luzzi tra i papabili concorrenti in corsa al nuovo Grande fratello, il cui cast annovererebbe personaggi popolari e persone comuni, vip e nip.

Beatrice Luzzi, indicata ora tra i papabili concorrenti famosi nel cast del nuovo Grande fratello, viene presentata dallo spoiler TV e streaming online come attrice e regista affermata. Questo in un post che é ora virale via Instagram, condiviso con il popolo del web sulla pagina social Gfvipnews. Tra gli altri nomi anticipati, come papabili concorrenti al Grande Fratello, vi sono Giampiero Mughini, Grecia Colmenares, Marina Fiordaliso e Alex Schwazer.

Il popolo del web si divide su Beatrice Luzzi, papabile concorrente ufficiale nel gioco del Grande Fratello di Alfonso Signorini

“Ma non doveva essere un GF DI SCONOSCIUTI…CIOÈ NIP????? E POI CON SIGNORINI NON LO GUARDO PIÙ”, si legge tra le altre reaction critiche degli utenti sul re dei social, in reaction alle anticipazioni sul reality condotto da Alfonso Signorini, e poi ancora -. “Questo Gf mi sta già annoiando solo a vedere i concorrenti”.

Poi, però, non mancano neanche commenti di approvazione rispetto allo spoiler TV che vede Beatrice Luzzi tra i possibili concorrenti in corsa al Grande Fratello: “Non la conosco, ma non dovrebbe essere male”.

E, intanto, lo spoiler TV vede inoltre Gigi D’Alessio prossimo al doppio debutto TV per il Festival di Sanremo 2024, condotto da Amadeus.











