Grande Fratello, anche il padre di un ex GFvip nel cast dei concorrenti?/ Lo spoiler

Grande Fratello, Franco Oppini tra i papabili gieffini vip nel cast

Manca sempre meno allo start del rinnovato Grande Fratello, che si preannuncia un “GF VIP 8+ NIP” nel cui cast potrebbe confermarsi anche Franco Oppini, come papà di un ex GFVIP tra i concorrenti. Mentre la new entry nel gioco del Grande Fratello, Cesara Buonamici, per i più scettici sulla svolta anti-trash del reality rischierebbe il ruolo principale di giornalista per il debutto come opinionista TV, il papà d’arte Franco Oppini potrebbe segnare un ritorno nel piccolo schermo, proprio nel mezzo del gioco della Casa più spiata d’Italia.

Alba Parietti: "Franco Oppini? Ci innamorammo subito"/ "Io e Valeria Marini rivali? Ecco la verità

Il reality show condotto da Alfonso Signorini é previsto in ripartenza l’11 settembre 2023, in onda in chiaro TV su Canale 5 e via streaming online su Mediaset infinity, e potrebbe riservare all’occhio pubblico, tra le novità, un cast di concorrenti multivariegato, con volti “vip e nip”.

Lo spoiler di Deianira Marzano

Tra i primi, per la quota vip la blogger Deianira Marzano avvalora l’ipotesi di un possibile ingaggio, che porta il nome vip di Franco Oppini, nel ruolo di concorrente al nuovo Grande fratello in onda sulle reti Mediaset. Papà d’arte dell’ex concorrente del Grande Fratello all’edizione GFVIP 5 e opinionista sportivo avuto da Alba Parietti, Francesco Oppini, Franco Oppini potrebbe varcare la porta rossa del Bunker di Cinecittà, e aggiungersi ai protagonisti del gioco sulla convivenza forzata.

Franco Oppini: "Lasciai i Gatti per amore"/ "Woody Allen? Fu un sogno, incredibile"

Classe 1950, Franco Oppini ha 73 anni e a oggi, nonostante vanti il CV di un personaggio popolare di spicco, non ha mai preso parte ad alcun reality show. Della famiglia solo il figlio Francesco è stato grande protagonista del Grande Fratello. A quanto pare, Franco Oppini potrebbe essersi visto costretto a rifiutare la possibilità della partecipazione al Grande Fratello per il GFvip 7, per via di impegni già pattuito in precedenza. Ma in vista del rinnovato Grande Fratello, sale il margine di probabilità che lo showman possa prendere parte al game show TV.

LEGGI ANCHE:

PERCHÉ FRANCO OPPINI E ALBA PARIETTI SI SONO LASCIATI?/ "Sono sempre stata vista..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA