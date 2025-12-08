Angelica Baraldi preoccupa i fan sui social: l'ex concorrente del Grande Fratello racconta di essere stata coinvolta in un incidente stradale

Momenti di grande paura per Angelica Baraldi, ex concorrente del Grande Fratello, che nelle ultime ore ha raccontato sui social il grave spavento vissuto a causa di un incidente stradale. Cos’è successo esattamente? Mentre era ferma in coda, un furgone è arrivato alle sue spalle senza rallentare e l’ha colpita con una violenza tale da generare un tamponamento a catena che ha coinvolto quattro auto.

Al che, lo schianto è stato così violento da attivare automaticamente i sistemi di aiuto dell’auto e persino dell’iPhone, chiamando i soccorsi automaticamente. Trasportata in ospedale con sospetto trauma cranico e dolore alle costole, l’ex gieffina ha raccontato di essersi ritrovata improvvisamente sola e immobile su una barella, con il fidanzato e la famiglia lontani, sentendosi sola e abbandonata.

Angelica Baraldi infortunata: cos’è successo all’ex Grande Fratello

Tuttavia, dopo aver avvertito il lavoro, Angelica Baraldi ha raccontato di aver iniziato a ricevere uno dopo l’altro messaggi e chiamate da amici e familairi, fino a decine di colleghi che si mobilitavano per aiutarla, chiedendole di cosa avesse bisogno e preparandosi a portarle vestiti, cibo o qualsiasi tipo di aiuto.

Poco dopo è arrivata anche Anita, amica ed ex coinquilina del Grande Fratello, che ha lasciato tutti i suoi piani pur di andarla a prendere in ospedale. A questo si sono aggiunti il sostegno del fidanzato, della famiglia e dei parenti del compagno, che Angelica descrive come una “seconda famiglia“, rendendo chiaro quanto l’affetto delle persone care possa fare la differenza nei momenti difficili.

