Jonas e Anita fanno impazzire i fan: cosa sta succedendo al Grande Fratello

Jonas e Anita sempre più vicini al Grande Fratello. Sebbene il reality di Canale 5 sia partito solo da una decina di giorni, alcuni dei coinquilini hanno già stretto rapporti speciali. In particolare, Jonas e Anita si sono avvicinati molto in questi giorni, al punto che molti spettatori hanno già iniziato a sperare nella nascita di una storia d’amore tra di loro. Addirittura, pare essersi formato il gruppo delle “Jonita”, ovvero di coloro che tifano per la “coppia”. Ebbene, proprio in queste ultime ore, i due inquilini si sono mostrati molto affiatati, lasciandosi andare ad effusioni inaspettate.

Ieri notte, mentre si trovavano in “zona bagno”, Jonas ha raggiunto Anita, dandole subito un bacio e un abbraccio. Al che, hanno iniziato a discutere della giornata, durante la quale non avevano avuto modo di parlare molto. A detta di molti, la giovane ha molto paura di lasciarsi andare, motivo per il quale a volte non cerca Jonas, anche quando vorrebbe. D’altro canto, anche il gieffino sembra essere confuso, sebbene mostri un vero interesse per lei.

Jonas e Anita sempre più affiatati: flirt al Grande Fratello

Mentre parlavano del loro incontro a pranzo, Jonas ha detto ad Anita: “Ho capito quando stavo passando l’aspirapolvere ‘mi piacerebbe molto andare a parlare con lei'”. “Speravo che lo facessi“, ha replicato Anita. “Davvero?“, ha quindi ribattuto Jonas incredulo. “Te lo giuro”, ha infine detto la gieffina. Insomma, nonostante i malintesi tra di loro, i due sembrano essere sempre più vicini, riuscendo a conquistare già una schiera di fan che vuole vedere sbocciare una loro possibile storia d’amore all’interno del Grande Fratello.

