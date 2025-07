Anita Olivieri, una delle ex coinquiline più famose del Grande Fratello, è partita per la Svezia per un primo appuntamento con un ragazzo conosciuto su un app di incontri. A rivelare tutto è stata lei stessa su Instagram, dove in un momento di confidenza con i suoi fan ha annunciato di raggiungere una persona dopo aver ‘matchato’ su Raya, un’applicazione simile a Tinder dedicata però alle celebrità. Qui, i personaggi del mondo dello spettacolo ma anche i creativi e persone di successo si incontrano con un importante filtro sugli utenti.

Ad ogni modo, Anita Olivieri ha raccontato che dopo numerose telefonate e tanti messaggi ha deciso finalmente di abbattere la barriera della distanza e di andare a conoscere il ragazzo: “La verità è che ho appena speso infiniti soldi per andare in Svezia a conoscere un ragazzo“, ha confessato ironicamente su Instagram, “Lui ovviamente non capisce l’italiano quindi vi porterò con me. Speriamo bene, anche perché, dopo questa, poi passo alle donne. Sono pazza? Sì. Disperata? Pure“.

Anita Olivieri conosce un ragazzo svedese, ma c’è un ‘ma’: cosa non le piace di lui

Anita Olivieri sembra essere proprio innamorata di un ragazzo che vive in Svezia. Dopo la storia con Alessio Falsone fuori dal Grande Fratello, l’ex concorrente torna ad avere una nuova frequentazione, ma questa volta lui è super sconosciuto, almeno in Italia. Anita ha svelato ai fan di avere paura che lui non le piaccia, ma di aver notato molti lati positivi, come il fatto che sembra “bono e intelligente“, per citare le sue parole. Ad ogni modo, come ha spiegato lei stessa sui social, farà un giro a Stoccolma, che è una città sicura: “Faccio contenuti, una cosa nuova che alla peggio posso raccontare“.

E così ha fatto. Il primo incontro sembra essere andato bene: “Lui è un tipo tranquillo però magari con gli amici suoi sono pazzi. E niente, però bene. Stiamo tutti calmi ma bene“, ha raccontato. Tornata in Italia, ha svelato di essersi trovata molto bene tranne per un aspetto: “Lui ha un difetto, ossia che è basso. Io sono 1.73, sono alta e ho difficoltà a trovare persone più alte di me, siete tutti bassi“. Come andrà a finire?