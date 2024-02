Grande Fratello: Anita, Rosy e Giuseppe squalificati?/ Violazione del regolamento nella notte, web furioso

Grande Fratello, in arrivo una squalifica? Ecco cosa è successo

Nel corso della notte al Grande Fratello, diversi inquilini non si sono resi conto di essere in diretta e si sono lasciati andare ad alcuni comportamenti che, di fatto, violano il regolamento. Anita, Rosy e Giuseppe, con tanto di carta e penna, hanno cominciato ad analizzare le nomination cercando le strategie migliori per portare avanti il gioco.

Come riporta Biccy, Olivieri ha detto: “Il problema sapete qual è? È che lunedì c’è già gente, quindi qui non ci possiamo essere noi, avete capito il senso? Quindi questo lunedì a chi capita va qua [indica qualcosa sul foglio]… Quindi se mai sarà si esce qui. Loro sono chiari, se è eliminatoria dicono ‘da ora in poi si uscirà ogni lunedì, ogni settimana’. Quindi ve lo dico che la prossima non esce nessuno. Al 100%, eleggono il preferito“. Giuseppe ha poi aggiunto: “L’unica speranza è che se uno non esce qua [indica qualcosa sul foglio], è che esca uno dei due, tra questi. La speranza è, che se qui… di far uscire uno dei due, uno tra questo e quest’altro. E poi invece in nomination va…” I concorrenti verranno squalificati?

Grande Fratello: Anita Olivieri e le accuse ad Alfonso Signorini

Questa notte Anita Olivieri, Giuseppe Garibaldi e Massimiliano Varrese credendo di non essere in diretta si sono lasciati andare ad alcune confidenze. In particolare, i gieffini hanno parlato male di Beatrice Luzzi e Olivieri ha persino tirato in ballo Alfonso Signorini facendo uno scivolone.

“C’è gente invidiosa nell’altra stanza. Giuseppe vuoi sentire che dice lei? Ma che te frega, tanto esce tutto in puntata. Cosa diceva? Ho sentito che diceva che Cesara mi ha salvato troppe volte“ a affermato Massimiliano rivolgendosi ai suoi inquilini. A quel punto è intervenuta Anita che ha tirato in ballo il conduttore del Grande Fratello: “Dice che Cesara ti ha salvato spesso? Invece Alfonso a lei… Lei se non ci fosse stato Alfonso… ciao! Se non ci fosse stato lui, dopo che lei stava… lasciamo perdere”. A quanto pare, Olivieri ha accusato Signorini di favoritismo nei confronti dell’attrice. Se ne parlerà in puntata?

