Anita si distacca completamente da Giulio: cos'è successo dopo la puntata del Grande Fratello
Anita Mazzotta si sfogo dopo la diretta del Grande Fratello. Ieri, lunedì 6 ottobre, è andata in onda la seconda puntata della nuova edizione del reality, dove si è parlato delle “complicità” nate nella prima settimana di convivenza. In particolare, in tanti hanno notato una chimica speciale tra Anita e Jonas Pepe, tanto che la “coppia” sembra già avere diversi fan pronti a sostenerli e a tifare per loro. Tra di loro, però, pare già esserci un terzo incomodo, dato che anche Giulio Carotenuto ha espresso interesse nei confronti della ragazza.
In realtà, inizialmente, Giulio si era legato maggiormente a Benedetta Stocchi, salvo poi allontanarsi poiché dubbioso delle reali intenzioni della coinquilina, al punto da iniziare a pensare che la sua fosse solo una strategia per avere maggiore visibilità nel programma. Da lì, si è avvicinato sempre di più ad Anita, nonostante lei si sia sempre mostrata molto più distaccata. Difatti, la gieffina ha chiarito di non provare interesse romantico nei suoi confronti, sfogandosi poi nella notte con Matteo Azzali.
Anita smonta Giulio: cos’è successo dopo la diretta del Grande Fratello
Dopo l’ultima puntata del Grande Fratello, Anita ha parlato a lungo con Matteo che, senza mezzi termini, le ha chiesto: “Sei sicura che non ti piaccia Giulio?“. Al che, la gieffina è scoppiata a ridere, per poi dire: “Mattè, io ti stavo prendendo anche seriamente… Ma poi anche prima mi fa ‘ma quindi io non ti piaccio proprio?’. Allora io gli ho ricordato quando gli hanno chiesto ‘il tuo obiettivo era Benedetta, adesso è diventato Anita?’ e lui ha detto sì, però poi a me ha detto che non era così la domanda”. Insomma, pare proprio che Giulio dovrà arrendersi, dato che Anita non sembra avere minimamente interesse nei suoi confronti.
non sa più come dirlo che lo odia#grandefratello pic.twitter.com/WFT4WWFSY8
— __s ♡ (@vsafiii) October 6, 2025