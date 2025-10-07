Anita si distacca completamente da Giulio: cos'è successo dopo la puntata del Grande Fratello

Anita Mazzotta si sfogo dopo la diretta del Grande Fratello. Ieri, lunedì 6 ottobre, è andata in onda la seconda puntata della nuova edizione del reality, dove si è parlato delle “complicità” nate nella prima settimana di convivenza. In particolare, in tanti hanno notato una chimica speciale tra Anita e Jonas Pepe, tanto che la “coppia” sembra già avere diversi fan pronti a sostenerli e a tifare per loro. Tra di loro, però, pare già esserci un terzo incomodo, dato che anche Giulio Carotenuto ha espresso interesse nei confronti della ragazza.

Grande Fratello, racconto choc di Francesca Carrara: "Mia madre era impazzita"/ "Ho chiamato il TSO"

In realtà, inizialmente, Giulio si era legato maggiormente a Benedetta Stocchi, salvo poi allontanarsi poiché dubbioso delle reali intenzioni della coinquilina, al punto da iniziare a pensare che la sua fosse solo una strategia per avere maggiore visibilità nel programma. Da lì, si è avvicinato sempre di più ad Anita, nonostante lei si sia sempre mostrata molto più distaccata. Difatti, la gieffina ha chiarito di non provare interesse romantico nei suoi confronti, sfogandosi poi nella notte con Matteo Azzali.

Grazia Kendi e gli abusi subiti, Simona Ventura: "Hai cacciato fuori un mostro"/ Gelo al Grande Fratello

Anita smonta Giulio: cos’è successo dopo la diretta del Grande Fratello

Dopo l’ultima puntata del Grande Fratello, Anita ha parlato a lungo con Matteo che, senza mezzi termini, le ha chiesto: “Sei sicura che non ti piaccia Giulio?“. Al che, la gieffina è scoppiata a ridere, per poi dire: “Mattè, io ti stavo prendendo anche seriamente… Ma poi anche prima mi fa ‘ma quindi io non ti piaccio proprio?’. Allora io gli ho ricordato quando gli hanno chiesto ‘il tuo obiettivo era Benedetta, adesso è diventato Anita?’ e lui ha detto sì, però poi a me ha detto che non era così la domanda”. Insomma, pare proprio che Giulio dovrà arrendersi, dato che Anita non sembra avere minimamente interesse nei suoi confronti.

Matteo Jonas 'delirante' al Grande Fratello: "C'è un po' di me in ognuno di voi..."/ Cala il gelo in studio