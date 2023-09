Grande Fratello, annunciati 3 concorrenti Vip ufficiali/ Alex Schwazer, Beatrice Luzzi e Grecia Colmenares

Grande Fratello, il cast dei concorrenti inizia a prendere forma: le prime ufficialità

L’hype cresce di giorno in giorno, le indiscrezioni non bastano più; gli appassionati del Grande Fratello dovranno attendere solo un’altra settimana prima che la nuova edizione del reality apra i battenti. Poche certezze ma tante aspettative aleggiano intorno al programma condotto da Alfonso Signorini che, dallo studio di Canale 5, sarà accompagnato dal giudizio esperto e sicuramente severo e pertinente di Cesara Buonamici.

Quando mancano dunque pochi giorni al ritorno del Grande Fratello, sono finalmente arrivati i primi annunci ufficiali relativi al cast della nuova edizione del reality. Come risaputo, la grande novità di quest’anno sarà la partecipazione congiunta di Vip e Nip; ad oggi, sono 3 per parte i nomi ufficiali nel novero dei concorrenti. Spicca su tutti Alex Schwazer che di certo non necessita di presentazioni; il campione di marca sperimenta il contesto televisivo dopo aver regalato al nostro Paese tante medaglie e successi. Sicuramente non mancheranno le occasioni per raccontare anche la difficile vicenda legata alla squalifica per doping.

Grande Fratello 2023: un po’ di sport con Schwazer, tanto cinema con Beatrice Luzzi e Grecia Colmenares

Si unisce al cast dei concorrenti Vip del Grande Fratello anche Beatrice Luzzi; l’attrice è stata apprezzata negli anni soprattutto per la sua partecipazione al soap opera Vivere. Lei stessa nei giorni scorsi – come riporta Novella 2000 – aveva confermato la sua partecipazione al reality con un video sui social; il portale sottolinea come ad avvalorare la tesi sia poi giunta la testimonianza del magazine Sorrisi e Canzoni.

Stanco a quanto riporta il portale, sempre il magazine e con l’anteprima di Davide Maggio sarebbe arrivata nei giorni scorsi anche un’altra ufficialità, corrispondente al nome di Grecia Colmenares. L’attrice andrà dunque a far parte del cast di concorrenti Vip per la nuova edizione del Grande Fratello. La sua tra l’altro non è la prima volta in un reality; aveva infatti già avuto modo di testare l’ambiente partecipando a L’Isola dei Famosi. Non resta a questo punto che attendere il prossimo 11 settembre per scoprire chi saranno gli altri coinquilini della Casa più spiata d’Italia.

