Grande Fratello, annunciati 3 nuovi concorrenti “Nip”/ Vittorio Menozzi, Giselda Torresan e Letizia Petris

Grande Fratello, ecco chi sono i 3 “Nip” ufficialmente nel cast della nuova edizione: Vittorio Menozzi

Quando manca ormai appena una settimana all’inizio della nuova edizione del Grande Fratello, gli appassionati sono ancora in trepidante attesa dei nomi scelti per la formazione del cast. La grande novità di quest’anno sarà l’incontro sotto lo stesso tetto tra personalità note al mondo dello spettacolo e i cosiddetti “Nip”. Buona parte delle indiscrezioni nel corso delle settimane sono state riferite principalmente alla prima categoria, ma come riporta Gossip e Tv, sarebbe arrivata l’ufficialità anche per ben 3 volti non noti.

Grande Fratello, annunciati 3 concorrenti Vip ufficiali/ Alex Schwazer, Beatrice Luzzi e Grecia Colmenares

Tra i Nip annunciati ufficialmente come prossimi concorrenti del Grande Fratello 2023 spicca Vittorio Menozzi. Il giovane – come racconta il portale – è fresco di laurea in ingegneria gestionale e gestione industriale; la sua attività principale sarebbe però quella di modello. Nella sua breve carriera ha avuto già modo di collaborare con brand di assoluto valore come Dolce e Gabbana e Missoni. Su Instagram, pare sia seguito da ben 6mila persone.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano: perché si sono lasciati?/ Silenzio rotto

Grande Fratello, Giselda Torresan e Letizia Petris nuove concorrenti Nip

Un altro nome ad essere stato rivelato per il cast “Nip” della nuova edizione del Grande Fratello è quello di Giselda Torresan; 33 anni, nata ad Asolo. Come racconta Gossip e tv, la prossima concorrente del reality lavorare presso una fabbrica di stampaggio plastica e si diletta principalmente come influencer ecologista; non a caso, il suo account instagram conta oltre 200mila followers. Di recente, proprio per il suo impegno civico, è stata intervistata anche da Il Messaggero.

L’ultimo nome ad essere stato reso ufficiale per il cast dei Nip del Grande Fratello 2023 è quello di Letizia Petris. 24 anni, originaria di riccione ed esperta fotografa. Anche nel suo caso spicca una discreta attività social dalla quale si possono desumere alcune delle collaborazioni più importanti. Tra i brand più altisonanti spicca Campari; inoltre, il suo account Instagram – dove condivide non solo scatti legati alla professione – vanta circa 14 mila followers.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si sono lasciati/ Spuntano il motivo e i retroscena della rottura

© RIPRODUZIONE RISERVATA