Ieri è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello condotta da Alfonso Signorini e con la presenza delle opinioniste Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici e oggi è arrivata una comunicazione che ha fatto piacere alla maggior parte dei concorrenti che sono rimasti nella casa più spiata d’Italia. Ma cosa si tratta? Che cosa devono aspettarsi?

Il comunicato ufficiale del reality show di casa Mediaset a sorpresa ha deciso di “concedere agli inquilini un’altra giornata particolare per qualche ora”. Resteranno fuori, però, soltanto tre concorrenti ovvero Maria Teresa, Federico e Mattia. In pratica per alcune ore potranno uscire dalla casa e godersi un momento di relax in una destinazione che non è ancora stata svelata, ma potrebbe essere presto rivelata andando a soddisfare la curiosità dei fan e del pubblico che ancora segue il GF.

Grande Fratello: i concorrenti sono stati premiati dalla produzione

La produzione del Grande Fratello ha deciso di regalare un momento di relax alla maggior parte dei concorrenti anche se in sei mesi non hanno mai faticato, anzi, hanno passato il tempo a confrontarsi, litigare e innamorarsi. Nulla di sfiancante come i comuni mortali. Pare strano, però, che tra i premiati dalla produzione ci sia anche Lorenzo Spolverato che ieri è stato messo sotto esame anche da parte del conduttore Alfonso Signorini che, se fosse dipeso da lui, lo avrebbe squalificato per direttissima.

Helena Prestes, intanto, si gode l’amore con il suo Javier Martinez che ha ricevuto la sorpresa da parte del fratello, ma la presenza di Zeudi Di Palma rende le sue giornate un po’ arrugginite considerando quanto hanno condiviso nei mesi scorsi. Ieri l’ex Miss Italia l’ha pure nominata lasciando però le porte aperte a una possibile riconciliazione nonostante se ne siano dette di tutti i colori. Intanto è stata svelata la data della finale del Grande Fratello e ci si interroga su chi possa agguantare la vittoria finale: ieri Shaila e Lorenzo si sono lasciati, quindi concorrono da soli, mentre Helena e Javier sono sempre più affiatati. Il gioco si fa duro e i più duri inizieranno a giocarsi le carte migliori.

