Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato sempre più vicini dopo la rottura al Grande Fratello. Solo pochi giorni fa, i due avevano deciso di lasciarsi durante la puntata di giovedì, 27 febbraio. A seguito di una lite feroce, la ballerina sembrava essere arrivata al limite, scegliendo quindi di mettere un punto alla storia con il modello milanese. In diretta, c’era stato un lungo dibattito, con Alfonso Signorini e Cesara Buonamici che l’avevano spronata a scegliere sé stessa e a lasciare andare un amore definito da molti ‘tossico‘. Tuttavia, pare che questo periodo di pausa sia durato ben poco.

In questi giorni, i due hanno continuato a passare molto tempo insieme, fino ad arrivare a farsi nuove dichiarazioni durante la festa di Carnevale festeggiata ieri, sabato 1 marzo, nella Casa più spiata d’Italia. Gli ‘Shailenzo‘ sono addirittura scoppiati a piangere, ripetendosi a vicenda di amarsi. “Ti bacerei tutta, mi fai impazzire dal primo giorno, ti amo”, è stata una delle tante frasi dette da Lorenzo all’ex fidanzata in lacrime. Ebbene, pare che il 28enne sia disposto a tutto pur di tornare insieme alla ballerina, tanto da averle scritto una lettera romantica che le leggerà domani, lunedì 3 marzo, in puntata.

Stando a quanto riportato da Deianira Marzano, nella puntata del Grande Fratello prevista per domani, lunedì 3 marzo, Lorenzo Spolverato dedicherà una lettera profonda e romantica a Shaila Gatta. “Riavvicinamento tra Shaila e Lorenzo, domani ci dovrebbe essere la lettera di lui”, ha scritto l’esperta di gossip nelle sue storie Instagram. Questa notizia ha subito mandato in tilt i fan degli ‘Shailenzo‘, che sperano fortemente in un ritorno tra i due gieffini. D’altro canto, invece, il rapido riavvicinamento tra di loro ha fatto storcere il naso a molti spettatori, accusandoli di aver finto una crisi solo per attirare l’attenzione.

Non solo, nelle ultime ore, i due sono finiti al centro di una polemica a causa di un video diventato virale online, in cui sembrano avere un atteggiamento molto intimo sul divano del salone, sotto gli occhi di tutti. Non è chiaro solo di un fraintendimento o meno, ma l’ex coppia sta ricevendo comunque una pioggia di critiche, con tanti che considerando inaccettabile un simile comportamento in diretta Tv. A questo punto, non resta che attendere la prossima puntata del GF per scoprire se Shaila e Lorenzo decideranno di tornare insieme o meno.