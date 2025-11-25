Arriva una nuova concorrente al Grande Fratello: ecco chi è l'ospite dal Big Brother VIP Kosovo e per quanto tempo resterà nella Casa

L’ingresso di una nuova concorrente sta per rivoluzionare l’atmosfera del Grande Fratello: Dolce, protagonista del Big Brother VIP Kosovo, è pronta a varcare la porta rossa per una settimana speciale che promette colpi di scena e nuove dinamiche. Dopo alcune indiscrezioni online, ad annunciarlo è stato proprio Simona Ventura durante la diretta di lunedì, 24 novembre, su Canale 5. Ebbene, la sua popolarità nel reality kosovaro ha già acceso la curiosità del pubblico italiano, che si prepara a scoprire come reagirà la Casa di fronte a un personaggio così esplosivo e inatteso.

Secondo quanto trapelato, la ragazza non sarebbe ancora stata informata del viaggio in Italia e scoprirebbe soltanto a ridosso della partenza di dover varcare la porta rossa più famosa della televisione italiana. Non sono di certo mancati i commenti degli opinionisti del BBVK, convinti che questa esperienza potrebbe rappresentare un vero cambio di rotta per Dolce, tanto che qualcuno ha ipotizzato che, una volta arrivata in Italia, difficilmente tornerà nella Casa del Kosovo con la stessa leggerezza di prima.

New entry al Grande Fratello: ecco di chi si tratta

Ma, chi è esattamente Dolce? La concorrente del Big Brother VIP Kosovo è una nota modella e influencer di origini albanesi-kosovare. Tuttavia, la donna è nata e cresciuta a Roma, motivo per il quale sa l’italiano, e non avrà problemi a comunicare con gli altri concorrenti. Nel reality, si è già resa protagonista di varie dinamiche, iniziando anche un flirt con il coinquilino Eduard Kuçi, con il quale è anche scattato un bacio. A questo punto, non resta che attendere per seguire Dolce nel Grande Fratello italiano.