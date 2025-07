Quest’anno ricorre un anniversario importante: sono passati ben 25 anni da quando, in Italia, è andata in onda la prima edizione del Grande Fratello. Un programma ormai iconico, che dopo un quarto di secolo continua ancora ad intrattenere il pubblico. Per celebrare questo traguardo, sembra che Mediaset stia lavorando ad un’edizione speciale dal titolo GF GOLD, che dovrebbe riunire i concorrenti più iconici di tutte le edizioni passate. Nella prossima stagione televisiva dovrebbero quindi andare in onda due edizioni del reality: una versione NIP, dedicata ai concorrenti non famosi e affidata alla conduzione di Simona Ventura, e una versione GOLD, con Alfonso Signorini nuovamente al timone.

Negli ultimi giorni, però, sono emerse indiscrezioni inaspettate che mettono in dubbio la presenza del GF GOLD. A quanto pare, se non dovessero riuscire a coinvolgere concorrenti davvero iconici, il format potrebbe essere accantonato, e di conseguenza Signorini resterebbe fuori dal reality dopo tanti anni alla conduzione. Secondo quanto riportato da Amedeo Venza, Mediaset starebbe valutando un’alternativa, ovvero la realizzazione di un documentario dedicato ai 25 anni del programma.

Grande Fratello: il documentario potrebbe sostituire la versione “GOLD”?

“In arrivo un documentario sul reality che ha rivoluzionato la tv. Saranno tutti i protagonisti più discussi dalla prima all’ultima edizione. Aneddoti e retroscena che saranno svelati solo ed esclusivamente in una puntata di questo documentario che verrà trasmesso (con molta probabilità) durante una puntata prevista per settembre“, ha scritto Amedeo Venza sul suo profilo Instagram. A questo punto, non resta che attendere per capire in che modo Mediaset deciderà di celebrare i 25 anni del Grande Fratello durante la prossima stagione televisiva.