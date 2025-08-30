Grande Fratello, arriva il documentario sulla storia del reality di Canale Cinque: "Già registrate le prime interviste"

Curiosa novità per gli appassionati e fan del Grande Fratello. Il reality di Canale Cinque condotto nelle ultime edizioni da Alfonso Signorini e in passato da Ilary Blasi, Alessia Marcuzzi, Barbara D’Urso e Daria Bignardi, presto si mostrerà in una veste inedita ai telespettatori che hanno accompagnato i primi 25 anni di storia del format. Come riportato dall’esperto di gossip Amedeo Venza, infatti, è in produzione un documentario sulla storia del programma, che vedrà protagonisti molti dei volti storici della trasmissione e che hanno contribuito al successo del format:

“E’ in arrivo un documentario sulla storia del GF. Sono state già registrate le interviste ai primi concorrenti del primo Grande Fratello” scrive Venza in una storia Instagram. Per il momento non sono stati resi noti altri dettagli sul progetto e non è chiaro ancora se sarà distribuito da Mediaset, che da sempre detiene i diritti della trasmissione, oppure su qualche piattaforma globale come Netflix o Amazon Prime Video. Vedremo nei prossimi mesi cosa accadrà.

Retroscena e verità, cosa vedremo nel documentario sul Grande Fratello

A sganciare l’indiscrezione era già stato lo stesso esperto di gossip Amedeo Venza qualche settimana fa, svelando come fosse in cantiere il progetto di realizzare un documentario sul Grande Fratello. Un’occasione speciale per ripercorrere i primi 25 anni di storia del programma:

“In arrivo un documentario sul reality che ha rivoluzionato la TV. Ci saranno tutti i protagonisti più discussi dalla prima all’ultima edizione! Aneddoti e retroscena che saranno svelati solo ed esclusivamente in una puntata di questo documentario che verrà trasmesso (con molta probabilità) durante una puntata prevista per settembre” le parole di Venza che si è espresso così sul programma speciale che vedremo nelle prossime settimane, probabilmente anche prima del via ufficiale del reality affidato a Simona Ventura.

