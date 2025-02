Mattinata tesa al Grande Fratello. Oggi, domenica 23 febbraio, sopra la Casa più spiata d’Italia sono volati diversi aerei, tra cui uno da parte delle “Zelena”, ovvero le fan della ‘coppia’ formata da Helena Prestes e Zeudi Di Palma. Tuttavia, il loro messaggio era riservato solamente a Zeudi, lanciando una velata stoccata ad Helena. “Z la nostra unica certezza, solo con te. #Zelena”, si leggeva nello striscione. Da quando la brasiliana ha iniziato una relazione con Javier Martinez, molte delle sue sostenitrici le si sono rivoltate contro, complici anche le sue dichiarazioni poco carine nei confronti dell’ex Miss Italia.

Di conseguenza, dopo la fine della loro amicizia, le fan hanno preso una posizione chiara, schierandosi dalla parte di Zeudi. Una volta arrivato l’aereo, la giovane napoletana è apparsa piuttosto imbarazzata, ringraziando comunque più volte le “Zelena“. “Non so come interpretarlo o cosa fare, ma grazie mille Zelena. I feel you and you feel me”, ha detto ridendo la modella. Nel frattempo, Helena ha guardato la scena abbracciata a Javier, mostrandosi visibilmente infastidita.

Helena Prestes non ha affatto apprezzato il messaggio delle Zelena, scagliandosi nuovamente contro Zeudi Di Palma. Mentre quest’ultima osservava l’aereo, la brasiliana era stesa con Javier Martinez, abbracciandolo e sfogandosi per quanto stava accadendo. Secondo Helena, i fan non vedono la verità dato che la vera colpevole della “rottura” sarebbe proprio Zeudi e non lei. Non solo, l’ha accusata di essere falsa e di averla solo usata, affermando che il pubblico a casa starebbe considerando solo una parte della storia. Infine, pare abbia persino messo in dubbio il suo orientamento sessuale, ritenendo che la Di Palma sia semplicemente “confusa”.

“Ridicolo, questo non va bene”, ha sussurrato l’influencer a Javier. Sui social, i pareri sono piuttosto divisi. Da un lato c’è chi crede che Helena abbia perfettamente ragione. In particolare, la coppia formata da lei e l’argentino ha appassionato molti spettatori, che sono felicissimi di vederli finalmente insieme. Dall’altro, i fan delle “Zelena”, e non solo, sostengono che la brasiliana stia semplicemente “rosicando” per aver perso alcuni consensi e non abbia mai voluto realmente bene a Zeudi. Chi l’avrà vinta tra le due alla fine del Grande Fratello? Chissà…