Grande Fratello torna nel mirino del Codacons

Il reality di Canale Cinque continua ad attirare critiche, anche adesso che è entrato nella fase calda di questa edizione, con il gran finale che si avvicina sempre di più. Il Grande Fratello è stato attaccato dal Codacons nelle scorse ore, l’agenzia dei consumatori ha tuonato contro la trasmissione, nelle scorse ore è stata indirizzata a Pier Silvio Berlusconi una lettera aperta:

“Negli ultimi mesi, la trasmissione sembrerebbe aver suscitato numerose critiche da parte del pubblico e della stampa, evidenziando situazioni di dubbia qualità culturale e comportamenti che, ad avviso delle scriventi, lederebbero quei principi di rispetto e correttezza che un servizio televisivo dovrebbe garantire ai telespettatori” si legge nel messaggio indirizzato contro il programma. Non è la prima volta che il Codacons attacca il Grande Fratello, tornato nuovamente nel mirino e che come sempre non nasconde polemiche.

L’attacco al Grande Fratello: “Superiamo il trash”

Nella nota diffusa nelle scorse ore, il Codacons è tornato all’attacco del Grande Fratello. Sui social media e nei principali organi di stampa “si susseguono commenti e articoli che denunciano il perpetuarsi di dinamiche discutibili all’interno del programma, talvolta al limite del rispetto della dignità umana -spiegano le associazioni degli utenti. Tale scenario apparirebbe in aperto contrasto con le Sue dichiarazioni più volte rilasciate in merito alla necessità di una televisione che superi definitivamente il concetto di ‘trash’”.

Vedremo se Pier Silvio Berlusconi deciderà di correre ai ripari dopo questa lettera aperta e se cambierà qualcosa nell’andamento del programma, ormai giunto ai titoli di coda per questa edizione su Canale Cinque.