Shaila Gatta potrebbe essere eliminata nella semifinale del Grande Fratello? Facciamo chiarezza. Shaila è senza dubbio una delle protagoniste di quest’edizione del GF e, come spesso accade con i personaggi principali dei reality, il suo percorso ha diviso il pubblico. Da un lato, la ballerina è riuscita a conquistare un numeroso gruppo di fan, che sostiene lei e la sua storia con Lorenzo Spolverato. Dall’altro, invece, c’è chi addirittura la detesta, trovandola volgare e finta. Ad ogni modo, tra critiche e polemiche, grazie ai suoi fans è comunque riuscita a superare tutti i televoti, compreso quello che portò all’eliminazione dell’altra grande protagonista del GF, ovvero Helena Prestes.

Da qualche mese, però, in quest’edizione del reality di Canale 5 si è sviluppato un fenomeno enorme: quello delle “Zelena“. Si tratta di coloro che, fino a poco tempo fa, tifavano per la nascita di un amore tra Helena e Zeudi Di Palma. È un vero e proprio fenomeno perché ha radunato seguaci da tutto il mondo, non solo italiani, formando una potenza imbattibile al televoto. Dopo i numerosi scontri tra Helena e Zeudi, però, i fan si sono schierati completamente dalla parte di Zeudi, diventando “hater” della brasiliana. Pian piano, poi, hanno eliminato tutti coloro che si sono scontrati con Zeudi, salvando invece sempre le sue amiche, Chiara Cainelli e Shaila.

Negli ultimi mesi, Zeudi Di Palma, Chiara Cainelli e Shaila Gatta hanno stretto un’amicizia molto forte, creando un trio inseparabile. Per questo, Shaila e Chiara hanno sempre potuto contare sui voti delle ‘Zelena’ nei televoti, soprattutto Chiara che, a differenza di Shaila, non ha un fandom tutto suo. I recenti attriti tra Zeudi e Lorenzo Spolverato, però, sembrano aver capovolto totalmente la situazione. Il motivo? Dopo la rottura tra gli “Shailenzo”, Zeudi ha spronato la ballerina a non cedere e a mettere sé stessa al primo posto.

Lorenzo, che aveva un rapporto amichevole con l’ex Miss Italia, è venuto a sapere dei ‘consigli’ di Zeudi in puntata, andando su tutte le furie. Da lì, l’ha accusata di manipolare Shaila e di comportarsi da “fenomena”. All’inizio, la ballerina si era schierata dalla parte dell’amica, complice la burrascosa lite con Lorenzo. Tuttavia, dopo che Zeudi si è rifiutata di giocare a biliardino con lui, scatenando uno scontro con Chiara e Giglio, Shaila ha iniziato ad avere dubbi su di lei e l’ha criticata apertamente.

Come se non bastasse, nel giro di due giorni ha fatto pace con il fidanzato, insinuando che qualcuno avesse cercato di metterla contro di lui. Questo cambio di rotta dell’ex velina ha ovviamente fatto infuriare le “Zelena“, che ora minacciato di votarla per farla eliminare. Addirittura, sarebbero pronte a sostenere Mariavittoria Minghetti al televoto contro Shaila, nel caso quest’ultima continuasse a schierarsi contro Zeudi. Insomma, se la Gatta non dovesse chiarire con la Di Palma prima della puntata, potrà contare solo sul fandom “Shailenzo” e rischiare seriamente di non essere tra i finalisti del Grande Fratello.