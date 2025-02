Nuova coppia al Grande Fratello? Ciò che è successo ieri sera, sabato 22 febbraio, ha lasciato molti di stucco. Durante la serata, gli inquilini si sono divertiti tra balli scatenati e dei giochi particolari. Difatti, ognuno di loro ha dovuto affrontare delle penitenze, tra cui anche quella di baciare un altro concorrente. A Iago Garcia è toccata Stefania Orlando, lasciandosi andare ad un bacio appassionato che ha fatto sognare i fan. Jessica Morlacchi, invece, ha dovuto baciare Zeudi Di Palma. Le due, però, hanno preso la ‘punizione’ molto seriamente, non limitandosi ad un semplice bacetto a stampo.

Zeudi si è avvicinata lentamente alla cantante, poi l’ha afferrata per i capelli e le ha dato un bacio travolgente. Subito dopo, entrambe sono scoppiate a ridere, mentre la 23enne, visibilmente imbarazzata, si è alzata interrompendo il momento. “Vieni qua! C’ha messo la lingua comunque!”, ha esclamato Jessica divertita. Mentre il resto degli inquilini faceva il tifo, la Morlacchi ha richiamato la coinquilina, invitandola a completare la penitenza e, quindi, il bacio.

Jessica Morlacchi e Zeudi Di Palma, scatta un bacio passionale al Grande Fratello: cos’è successo

“Prendimi dai! Che fai la timida?”, ha poi insistito Jessica Morlacchi, prima di scambiarsi un secondo bacio con Zeudi Di Palma. Uno slancio inaspettato da parte dell’ex leader dei Gazosa, che ha lasciato tutti di stucco. L’ex Miss Italia ha quindi messo da parte l’imbarazzo, l’ha nuovamente afferrata per i capelli e l’ha baciata. Anche questa volta, non sono riuscite a trattenere la risata e alla fine si sono scambiate un lungo abbraccio. Sebbene si trattasse semplicemente di un gioco, in tanti hanno notato una chimica e una passione inaspettata tra le due coinquiline.

Difatti, il video del loro bacio ha fatto il giro del web, scatenando le reazioni animate dei fan del reality. Addirittura, c’è chi ha iniziato a shippare le due donne, sostenendo che tra di loro ci sia più intesa di quanta ce ne sia mai stata tra Zeudi ed Helena Prestes. Al momento, infatti, i rapporti tra le “Zelena” sono tesissimi e le due sembrano non sopportarsi più. Dopo l’avvicinamento di Helena e Javier Martinez, non solo il loro flirt è giunto al capolinea, ma anche la loro amicizia, trasformandole ufficialmente in nemiche. A questo punto, resta da vedere se nella prossima puntata del Grande Fratello si parlerà o no di questo bacio.