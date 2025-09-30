Dal bagno in piscina alla doccia gelata in giardino, i nuovi concorrenti del Grande Fratello scatenano il caos nella casa

Tutti in piscina, è finita la prima puntata. Al Grande Fratello esplode la festa dopo la chiusura della diretta, con un bagno collettivo in piscina ed una doccia gelata assaporata dai più audaci. Dal ventinovenne Francesco Rana alla giovanissima Giulia Soponariu, i nuovi coinquilini hanno testato tutti i comfort della casa, prendendo contatto con la realtà.

A loro, come ad altri, non è mancata di certo l’intraprendenza di mettersi a proprio agio in queste primissime ore e infatti una volta conclusasi la puntata, si sono scatenati a ritmo di musica. Dalla piscina alle docce gelate, passando per un brindisi in cucina. Al Grande Fratello succede proprio di tutto e nella prima notte dentro la casa è già festa grande.

Grande Fratello, dal bagno in piscina alla doccia gelata: succede tutto dopo la chiusura di Simona Ventura

I nuovi concorrenti incuriosiscono parecchio il web, che in parte promuove già la conduzione di Simona Ventura. La nuova conduttrice del Grande Fratello sembra aver portato una ventata di leggerezza nella casa. Una leggerezza che si riflette anche nell’entusiasmo dei concorrenti che, appunto, si sono subito messi a proprio agio. Tra gli altri nuovi volti, anche Simone De Bianchi sembra allergico alla quiete e si è aggregato volentieri alla doccia gelata in giardino con gli altri compagni.

Scene abbastanza surreali, ma che evidenziano spensieratezza nella casa del Grande Fratello. Non potrebbe essere altrimenti, d’altronde l’edizione firmata Simona Ventura è appena cominciata. Vedremo se i nuovi concorrenti riusciranno a mantenere questo mood anche nelle prossime settimane, quando ormai ci si sarà abituati alla nuova normalità.