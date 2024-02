Grande fratello: Beatrice esce al televoto contro Sergio e Grecia?/ Il pronostico dell’eliminato

Grande fratello 2024, Beatrice Luzzi finisce tra i nominati al televoto

Beatrice Luzzi, Grecia Colmenares e Sergio D’Ottavi rischiano la loro permanenza al televoto corrente di Grande fratello 2024. La veterana regina di cuori, dal salvataggio dell’occhio pubblico a una gran moltitudine di televoti, é ancora una volta nominata, a rischio eliminazione contro l’altra concorrente veterana Grecia e uno delle new entries Sergio. Si tratta di Beatrice Luzzi, che intanto alla nuova puntata serale di Grande fratello 2024 potrebbe rivelarsi a rischio eliminazione oppure eliminata, nel caso in cui non si confermasse per lei il salvataggio in suo favore dell’occhio pubblico.

Beatrice Luzzi si salva dalla nomination?

Nel frattempo, a prima firma Il sussidiario.net si delinea un pronostico sui risultati del televoto, coi risultati alla mano di un sondaggio aperto online sul televoto tra i nominati, al quesito “chi vuoi salvare?”. Gli stessi vedono Beatrice Luzzi salvarsi per il 44,3% dei voti, in quanto favorita al televoto dell’occhio pubblico, seguita poi dalla seconda classificata Grecia Colmenares quotata al 32% dei voti. Al terzo e ultimo posto nell’ordine di gradimento dell’occhio pubblico, poi, segue Sergio D’Ottavi, che data la più bassa percentuale di voti per il salvataggio rilevata tra i nominati si direbbe il candidato esposto al maggior rischio eliminazione, votato al 23,7%. Che sia il gieffino a rivelarsi il nuovo eliminato di Grande fratello?

Chiaramente é il contenuto delle nuove puntate di Grande fratello 2024 che può dare i risvolti nei destini dei concorrenti, in particolare nel caso dei nominati, in corsa per un posto alla finale del reality show in onda sulle reti TV e streaming Mediaset. E i risultati del televoto corrente sono attesi per la puntata serale in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediasetplay, prevista il 19 febbraio 2024. Questo, mentre Beatrice Luzzi si lascia andare ad una dichiarazione choc su Marco Maddaloni…











