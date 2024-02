Grande fratello: Beatrice Luzzi contro Vittorio Menozzi e Federico Massaro/ Il pronostico sull’eliminato

Grande fratello 2024, Beatrice Luzzi rischia grosso al televoto ad eliminazione, con i nominati Vittorio Menozzi e Federico Massaro

Beatrice Luzzi rischia l’eliminazione, tra i nominati al televoto di Grande fratello con Vittorio Menozzi e Federico Massaro. La nuova puntata di Grande fratello 2024, in onda il 5 febbraio 2024 vede in diretta finire a rischio eliminazione, al titolo di nominati al televoto Beatrice Luzzi, Vittorio Menozzi e Federico Massaro.

E, intanto, in vista della nuova puntata del reality show con i risultati del televoto di Grande fratello, in un pronostico a prima firma Il sussidiario.net é possibile prevedere l’esito della prova a colpi di votazioni tra i nominati. Questo, con i dati alla mano di un sondaggio aperto online ai telespettatori attivi su Facebook, sul televoto tra i nominati e al quesito: “chi vuoi salvare?”.

Prima classificata nell’ordine di gradimento web é Beatrice Luzzi, votata al 52% dei voti per il salvataggio. Ancora una volta lei é così la papabile preferita dell’occhio pubblico e immune dalle nuove nomination.

Tra gli elementi di Grande fratello 2024 più a rischio eliminazione, Federico Massaro e Vittorio Menozzi

A seguire, in seconda posizione habemus poi votato al 34% Federico Massaro, il solo nominato che possa avere un margine della possibilità di ostacolare la leadership di Beatrice Luzzi al Grande Fratello 2024 in corso. E terzo e ultimo classificato, nell’ordine di gradimento dell’occhio pubblico di Grande fratello 2024 é poi Vittorio Menozzi, votato alla percentuali del 14% dei voti. E data la risicata percentuale di voti, quindi, Vittorio si direbbe essere il preannunciato eliminato di Grande Fratello 2024.

Tuttavia, é il content della nuova puntata di Grande fratello 2024 a poter sconfessare in tutto o in parte quanto pronosticato sui risultati del televoto in corso. E per la quota gieffini, inoltre, si apprende dello stato di salute di Giuseppe Garibaldi dopo il malore choc che lo ha coinvolto tra le dinamiche nel gioco della Casa, nei giorni scorsi…











