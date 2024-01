Grande fratello, Beatrice Luzzi divide con il monologo in memoria del padre/ É bufera nel web: le reazioni

Grande fratello, Beatrice Luzzi dedica un monologo al papà compianto

Beatrice Luzzi può dirsi l’elemento più divisivo tra i concorrenti in corsa al Grande Fratello 2024, dopo le uscite di scena dal reality dovute alla morte del padre. Nel web, infatti, a mezzo social, l’ex attrice popolare di Vivere divide l’opinione dell’occhio pubblico di Grande fratello, tra consensi e dissensi, relativamente alla condotta da lei assunta nel gioco. In particolare l’attrice dalla fulva chioma e competitor di Grande fratello é tacciata di essere rientrata nella Casa più spiata d’Italia al mero fine di accalappiarsi il montepremi finale. E non perché spinta dalla volontà di onorare la promessa fatta al padre, quando lui era ancora in vita. Ossia quella di portare a termine un’esperienza intrapresa.

Clizia Incorvaia: “Letizia e Paolo non mi convincono”/ “La data del matrimonio? Scelta per Eleonora Giorgi…”

E ad infiammare la polemica sul conto della gieffina dalla fulva chioma, intanto, é anche il monologo che lei registra nelle ore segnate dalla notizia della tumulazione del compianto padre. In questi giorni, infatti, il padre architetto della gieffina, Paolo Luzzi, viene sepolto e non cremato, contro la sua volontà.

Romina Giamminelli, moglie Marco Maddaloni: “Mi sono ricreduta su Greta”/ “Gelosa di Perla? Mi fa piacere…"

Le parole in memoria del padre defunto dividono il web

Particolarmente virali nel web, sono ora le parole di quello che per l’occhio pubblico di Grande fratello può dirsi il monologo di Beatrice Luzzi dedicato al papà scomparso, nella Casa più spiata d’Italia.

Fumando una sigaretta nel giardino della Casa di Grande fratello, Beatrice si lascia andare alle parole in memoria del genitore compianto: “Allora, tu sei già universo, infinito, come sei sempre stato, e ti ho sempre detto, ma non mi hai mai creduto. Secondo me adesso stai da Dio, ti sento che sei sereno- dichiara con una manifesta intensità la vip Luzzi -. Sei con la nonna e il nonno, salutameli e datemi buoni consigli. Ora, però, ti mettono sotto terra, il tuo corpo, non ci piaceva tanto, né a me né a te. Avresti preferito che le tue ceneri fossero disperse in quel meraviglioso mare della Sardegna, che tanto hai amato e dove ci hai fatto vivere un’infanzia indimenticabile”.

Beatrice Luzzi, frecciatina agli autori del Grande Fratello 2023 sul ‘caso’ Heidi?/ “Potevano intervenire…"

L’attrice commuove i fan attivi via social, parlando al papà, dopo la dipartita: “Alla fine hai avuto una bella vita babbo, molto bella (…) Hai retto con grande dignità fino alla fine, e te ne sei andato alla grande direi”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA