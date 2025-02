Dopo l’ultima puntata del Grande Fratello, Beatrice Luzzi ha voluto difendere Alfonso D’Apice dalle critiche social. Ieri, giovedì 13 febbraio, l’ex volto di Temptation Island è stato protagonista di diversi scontri. Prima, insieme alla fidanzata Chiara Cainelli, ha avuto una discussione con Stefania Orlando, accusandola di essere “un’opinionista di serie C”. Dopodiché, si è confrontato con Iago Garcia, con il quale aveva litigato durante la settimana. Durante uno scambio di battute, infatti, l’attore spagnolo aveva affermato che non avrebbe mai voluto essere suo genitore. Alfonso, che ha perso il padre a soli 12 anni, ha preso la frase sul personale, offendendosi profondamente.

Nel corso della puntata, però, Alfonso Signorini e la maggior parte degli inquilini si sono schierati dalla parte di Iago, accusando il napoletano di strumentalizzare una situazione delicata. “Alfonso, anche io e Javier abbiamo perso un genitore. Ma, a differenza tua, non ci è mai venuto in mente di usare questo come arma contro altri concorrenti”, ha detto Iago al 25enne. Anche sui social molti utenti hanno sostenuto lo spagnolo, tra cui la giornalista Grazia Sambruna, che ha twittato il suo favore.

Grande Fratello, è scontro tra Beatrice Luzzi e la giornalista Grazia Sambruna

L’unica voce fuori dal coro è stata Beatrice Luzzi, che invece non ha mai nascosto di provare grande simpatia per Iago. Poche ore fa, l’opinionista ha risposto al post di Grazia Sambruna, prendendo le difese di Alfonso: “Peccato che Iago l’abbia perso nel 2022 quindi a 40anni suonati e non a 12 ucciso non si sa da chi né perché. e dai La Sambruna, capiamo il tuo debole per Jago ma un pò di contegno”. Ricordiamo, infatti, che il padre di Alfonso è morto a causa di un colpo di pistola durante i botti di Capodanno.

La risposta della giornalista non è tardata ad arrivare. “Buon Sanremo anche a te”, ha risposto la Sambruna ironica. In realtà, lo scorso anno Grazia era una grande fan della Luzzi, elogiandola spesso nelle sue famose pagelle e riservandole sempre ottimi voti. Tuttavia, in questa nuova veste di opinionista, non sembra più convincerla. Le sue critiche non sono passate inosservate a Beatrice, che già nei giorni scorsi si era scontrata con lei su X. Ad ogni modo, l’intervento dell’ex gieffina è stato piuttosto apprezzato dal pubblico del Grande Fratello, che ha condiviso in parte il suo punto di vista.