Grande fratello, Beatrice Luzzi perde consensi?/ Il dettaglio che non sfugge

Grande fratello 2024, Beatrice Luzzi perde la leadership?

Esplode la congettura nella Casa su un curioso caso concernente la gieffina Beatrice Luzzi, che perderebbe da giorni consensi nel reality show condotto da Alfonso Signorini sulle reti TV e streaming Mediaset.

Niente aerei per la leader e favorita dalle preferenze per il salvataggio espresse dall’occhio pubblico nel fuoco di un’infinità dei televoti di Grande fratello, Beatrice Luzzi. Accade nel giro di una settimana. E per i coinquilini rivali della attrice star di Centovetrine questo vale a dire che vi sia un calo di consensi per l’attrice dalla fulva chioma.

I gieffini però non sarebbero messi a conoscenza del fatto che nella prossima settimana ne passerebbero almeno 5 per lei di messaggi aerei.

E, intanto, nel giardino della Casa di Grande fratello, Beatrice Luzzi fa discutere, diventando protagonista di una congettura malevola secondo cui lei potrebbe presto perdere la sua leadership di inquilina preferita dell’occhio pubblico.

L’ipotesi sollevata al Grande Fratello

Per Paolo Masella, Letizia Petris, Greta Rossetti e Perla Vatiero, l’attrice starebbe vertiginosamente perdendo seguito e a dimostrazione della veridicità della congettura gli stessi attenzionano come esempio i messaggi in volo mancati all’ultimo passaggio degli aerei nel cielo della Casa più spiata d’Italia.

Che Beatrice Luzzi sia realmente protagonista di un considerevole calo di supporto da parte dei fan nel gioco intrapreso al reality show sulla convivenza forzata? Complice l’entrata di nuovi inquilini nella Casa più spiata d’Italia, l’attrice dalla fulva chioma potrebbe presto abdicare al titolo di “regina di cuori”, in favore di un coinquilino rivale.

Questo, mentre intanto, Perla Vatiero si impone come nuova leader al televoto corrente di Grande fratello…

Chiaramente, la sola messa in onda della nuova puntata ufficiale unitamente a quella degli appuntamenti in daytime settimanali di Grande fratello 2024 può confermare o sconfessare in tutto o in parte la congettura sul caso Beatrice Luzzi.











