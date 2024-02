Grande fratello, Beatrice Luzzi perde la leadership? / Letizia Petris la minaccia: il pronostico sul televoto

Grande fratello 2024, il televoto vede Beatrice Luzzi a rischio con…

Beatrice Luzzi rischia la leadership nel gioco di Grande fratello 2024, o almeno questo é il sentiment del momento che aleggia sull’attrice, tra i 4 nominati al televoto di rischio eliminazione. Mentre lo storico flirt nella Casa più spiata d’Italia, Giuseppe Garibaldi, desta preoccupazione generale per un malore accusato in diretta nel reality show, in un pronostico a prima firma Il sussidiario.net si può attenzionare che Beatrice Luzzi stia perdendo consensi dell’occhio pubblico, tanto da rischiare di non riuscire ad imporsi come prima gieffina, in quanto leader indiscussa tra i concorrenti in corsa al reality show in onda sulle reti TV e streaming Mediaset.

Giuseppe Garibaldi si sente male al Grande Fratello 2023/ Video e ambulanza: "Non toccategli il cuore!"

Coi dati alla mano che si rilevano in un sondaggio aperto online, che chiama gli internauti ad esprimere una preferenza tra i 4 nominati al televoto di Grande fratello, con il quesito “chi vuoi salvare?”, Beatrice Luzzi é in una pole position accennata, votata al 37%. Alle spalle dell’attrice, si fa minacciosa la gieffina Letizia Petris che si posiziona seconda nell’ordine di gradimento dell’occhio pubblico di Grande fratello 2024, votata al 35%.

Greta Rossetti avvicina Sergio D'Ottavi al Grande Fratello 2023?/ "Una cosa mi fa impazzire"

Vittorio Menozzi supera Stefano Miele e…

Sul terzo podio, in Top3 tra i candidati gieffini al televoto di rischio, habemus poi il terzo classificato Vittorio Menozzi, votato al 17% dei voti, seguito poi dal quarto classificato Stefano Miele. Data la risicata percentuale di voti per il salvataggio, quindi, quest’ultimo si direbbe essere il possibile gieffino destinato alla nuova eliminazione dal reality show condotto da Alfonso Signorini sulle reti TV e streaming Mediaset.

Chiaramente, la sola messa in onda della puntata attesa per il lunedì sera del 5 febbraio 2023, in cui é prevista la decretazione dell’eliminato al televoto corrente può confermare o sconfessare, in tutto o in parte, quanto pronosticato. Chi sarà il gieffino destinato a lasciare il tetto della Casa più spiata d’Italia? Ai posteri l’ardua sentenza!

Sergio D'Ottavi bacia Greta Rossetti al Grande Fratello 2023/ Lei spiazzata: "Ma sei impazzito?", il video

© RIPRODUZIONE RISERVATA