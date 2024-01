Grande fratello, Beatrice Luzzi rischia con Federico Massaro e Stefano D’Ottavi/ Il pronostico sul televoto

Grande fratello 2024, Beatrice Luzzi rischia tra i nominati al televoto

Beatrice Luzzi, “regina di cuori” indiscussa del Grande Fratello 2024 corrente, rischia grosso al televoto tra i nominati gieffini con Sergio D’Ottavi e Federico Massaro.

Ormai protagonista assoluta nel reality in onda sulle reti TV e streaming Mediaset, forgiata dal titolo di “regina di cuori“, nel fuoco di una lunga serie di televoti superati, Beatrice Luzzi é ancora una volta nominata. Mentre s’infiamma la polemica web che la taccia di essere al reality al mero scopo di accalappiarsi il montepremi finale e un tornaconto economico, sfruttando il lutto per la morte del padre. E, intanto, a prima firma Il sussidiario.net, si delinea un pronostico sui possibili risultati del televoto che vedono a rischio eliminazione proprio Beatrice Luzzi tra i nominati, insieme a Sergio D’Ottavi e Federico Massaro, sulla base di un sondaggio online aperto tra le Instagram stories, che chiama l’occhio pubblico ad esprimere una preferenza al quesito: “Chi vuoi salvare?”.

Beatrice Luzzi é la papabile immune

L’ordine di gradimento dell’occhio pubblico di Grande fratello 2024 vede in pole position, e quindi papabile immune dal nuovo girone di nomination, Beatrice Luzzi, quotata al 60%. A seguire in seconda posizione, vi é Sergio D’Ottavi, terzo classificato nell’ordine di gradimento generale degli spettatori di Grande fratello 2024 per il salvataggio, con il 27% dei voti. In terza posizione e quindi al più alto margine di rischio uscita ed eliminazione, invece, abbiamo Federico Massaro, quotato alla risicata percentuale di voti in suo favore del 13%.

Chiaramente, quanto pronosticato può confermarsi o sconfessarsi, in tutto o in parte, in occasione della puntata di Grande fratello 2024 prevista per il prossimo 23 gennaio, in onda sulle reti TV e streaming Mediaset, in chiaro su Canale 5 e in streaming online sul portale Mediaset infinity.

Nel frattempo, intanto, tra i nominati di Grande fratello Anita Olivieri riceve il clamoroso attacco social dell’ex Gfvip 7 Elenoire Ferruzzi…











