Grande Fratello, Beatrice Luzzi si conferma tra i concorrenti/ L’annuncio che anticipa i tempi

Grande Fratello, Beatrice Luzzi é ufficialmente nel cast dei vip

Beatrice Luzzi é una nuova concorrente ufficiale nel preannunciato nuovo Grande fratello. Questa é una tra le grandi anticipazioni del momento, sull’atteso reality, la cui messa in onda é prevista in chiaro TV su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity e a partire dall’11 settembre 2023.

A rendere ufficiale l’indiscrezione para-ufficiale circolata nel corrente mese di agosto via social, sul suo conto, é ora lo stesso profilo GF, Beatrice Luzzi. Attrice e autrice, il cui nome non é un habitué alle menzioni del gossip made in Italy, almeno non per adesso, con un seguito social pari a poco più di 300 follower -reali e non comprati, evidentemente, in controtendenza alla condotta dei più, tra i vip influencer. Sul re dei social, si dichiara anche una mamma pensatrice e potrebbe rivelarsi l’outsider nip tra i vip in corsa nella miscela eterogenea dell’esperimento antropologico del Grande Fratello 2023/2024.

Il messaggio social di Beatrice Luzzi

Quando ormai manca sempre meno al preannunciato start del Grande Fratello, Beatrice Luzzi conferma il suo ingaggio per la quota vip, nel preannunciato cast misto tra famosi e non del Grande Fratello, condotto da Alfonso Signorini sulle reti Mediaset.

“Cari amici e amiche, so che é uscita la notizia…ancor prima di digerirla o definirla…ma così é… cosa posso dire? Pregate per me! Olé!”, é il messaggio social che la vip dagli occhi di gatta lancia in un video virale nel web. La vip si dice quindi pronta per il nuovo debutto televisivo che l’attende.

E le anticipazioni ufficializzanti del Grande Fratello non finiscono qui. Perché dal profilo Instagram ufficiale del Grande Fratello, inoltre, si apprende della conferma sull’ingaggio nel cast dei gieffini, di Alex Schwazer. Questo, mentre Gigi D’Alessio commuove il web con un addio al compianto Toto Cotugno…











