Grande Fratello, Beatrice Luzzi si scaglia contro Alfonso Signorini e Simona Ventura, veleno e retroscena: "Ecco cosa penso di loro"

Beatrice Luzzi ha dimostrato di essere estremamente graffiante, diretta e senza freni già al Grande Fratello, prima concorrente e poi come opinionista, è questo suo graffio è rimasto intatto. In una lunga intervista concessa a Fanpage.it, infatti, pur cercando di essere diplomatica non ha risparmiato pesanti bordate e frecciate al veleno sia contro Alfonso Signorini che persino contro Simona Ventura. L’attrice, dopo aver glissato alla domanda su come siano gli attuali rapporti con il conduttore del GF Vip ha confessato che cosa non gli è piaciuto della sua esperienza come opinionista.

Senza mezzi termini Beatrice Luzzi ha attaccato Alfonso Signorini al Grande Fratello Vip: “Tornerei ad una condizione: che mi lasciasse più spazio perché sono stata schiacciata da lui e da Cesara. Per rispetto dei loro ruoli e della loro anzianità televisiva, sono rimasta al mio posto, ma tornando indietro mi prenderei lo spazio anche quando non mi viene concesso, per dire ciò che è importante dire.” E quando il giornalista le ha chiesto in quale occasione specifica si è sentita schiacciata, l’opinionista ha ammesso tranquillamente ‘sempre’ ha aggiunto che secondo lei ha parlato troppo poco e sempre dopo le ‘omelie di Cesara’ e che le hanno sin da subito affibbiato il ruolo da terza incomoda e così è stata trattata.



Simona Ventura, arriva la frecciata inaspettata di Beatrice Luzzi: “Bravissima ma poco innovativa”

E non solo Alfonso Signorini, anche Simona Ventura è finita nel mirino di Beatrice Luzzi. Secondo quest’ultima quest’anno al timone del Grande Fratello ha messo ‘una conduttrice bravissima ma non innovativa probabilmente non ha aiutato negli ascolti’. E scendendo nel dettaglio, per rialzare gli ascolti, sarebbe necessario un significativo cambio di rotta, lasciare i concorrenti più a briglia sciolta e non interromperli continuamente con domane e clip. Tuttavia la Luzzi ha anche voluto spezzare una lancia a favore della conduttrice. Il format è vecchio va in onda da più di 25 anni e come accade anche in altri Paesi ha perso il suo appeal. Beatrice infine ha anche lanciato un affondo a Giuseppe Garibaldi, sua vecchia fiamma nel GF: “Che palle, sempre questo qua?”