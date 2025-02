Non è un segreto che Beatrice Luzzi non sia una grande fan del percorso di Helena Prestes al Grande Fratello. Dopo la “rottura” tra Helena e Zeudi Di Palma, l’opinionista si è schierata dalla parte della 23enne napoletana, attaccando invece la brasiliana. La sua è sicuramente una voce fuori dal coro rispetto a quelle in studio, considerando che sia Cesara Buonamici che Alfonso Signorini tendono a difendere spesso la Prestes. Anche nella puntata di ieri, giovedì 27 febbraio, Beatrice non le ha mandate a dire, accusando Helena di essere arrogante nel pensare che sarebbe andata per prima in finale.

Inoltre, la Luzzi ha sottolineato come, in realtà, la 34enne sia già stata eliminata, con Alfonso che è intervenuto, accusando l’opinionista di essere prevenuta nei suoi confronti. Nonostante ciò, l’ex gieffina non si è tirata indietro e ha continuato a dire la sua. Nelle ultime ore pare abbia persino lanciato una frecciatina social ad Helena, difendendo ancora una volta Zeudi. Difatti, Beatrice ha pubblicato una sua foto su Instagram, con la didascalia: “La prepotenza non andrebbe premiata. E non ha genere (è bisessuale)”.

Beatrice Luzzi punge Helena Prestes dopo la puntata del Grande Fratello: ecco cos’ha scritto

Prevedibilmente, in tanti hanno subito associato le parole scritte da Beatrice Luzzi sotto al suo post ad Helena. Ricordiamo che l’opinionista ha più volte accusato la brasiliana di avere un atteggiamento prepotente nei confronti degli altri inquilini, Inoltre, Helena è stata recentemente al centro di una forte polemica per aver insinuato che Zeudi non sia realmente bisessuale, ma solo “confusa”, e che stia fingendo per avere visibilità. Di conseguenza, molti utenti l’hanno accusato di bifobia e d’invalidare la sua sessualità, supportati dalla Luzzi. Dunque, con quelle parole, sembra che l’attrice abbia voluto di nuovo sottolineare l’importanza di non mettere in dubbio l’orientamento di Zeudi.

La Luzzi in versione opinionista sta dividendo il pubblico del Grande Fratello. Da un lato, c’è chi continua a supportarla e amarla, apprezzando il fatto che non abbia mai paura di dire ciò che pensa, pur andando contro lo stesso conduttore o i consensi del pubblico generalista. Dall’altro, invece, molti spettatori (tra cui suoi ex fan) sostengono che sia totalmente cambiata rispetto allo scorso anno, dando spezzo opinioni incoerenti e poco obiettive.