Grande fratello: Beatrice rischia con Letizia, Stefano e Vittorio/ Il pronostico del televoto

Grande fratello 2024, Beatrice Luzzi rischia al televoto tra i 4 nominati?

Manca poco al primo appuntamento TV e streaming a febbraio 2024 e di Grande fratello 2024, dove il televoto decreterebbe l’eliminato tra Beatrice Luzzi, Stefano Miele, Vittorio Menozzi e Letizia Petris.

Prima di un ritorno al doppio appuntamento televisivo, quindi, la nuova ed unica puntata settimanale di Grande fratello 2024 é prevista con i risultati del nuovo televoto nella prima serata di lunedì 5 febbraio 2024, in onda sulle reti TV e streaming Mediaset. E, intanto, in un pronostico a prima firma Il sussidiario.net, sulla base di un sondaggio aperto online su Facebook, che chiama l’occhio pubblico ad esprimere una preferenza al quesito “chi vuoi salvare dal televoto?” é possibile anticipare l’eliminato e non solo. Perché al contempo si delineerebbero, inoltre, anche i papabili gieffini tratti in salvo dal televoto, incluso il papabile preferito dell’occhio pubblico e immune, quindi, non nominabile al nuovo girone di nomination.

Stefano Miele é il possibile eliminato: il pronostico sul televoto di Grande fratello

Nel dettaglio, quindi, coi dati di votazioni alla mano, il televoto di Grande fratello 2024 corrente vedrebbe salva e papabile immune come preferita dell’occhio pubblico, Beatrice Luzzi, votata al 36%. Dietro l’attrice, che potrebbe perdere il titolo di “regina di cuori” come indiscussa preferita dell’occhio pubblico, si classifica seconda una minacciosa Letizia Petris, che mira alla leadership con il 32% dei voti. Terzo posto per Vittorio Menozzi, votato al 17% dei voti. Quarta ed ultima posizione per Stefano Miele, votato al 15% dei voti e quindi l’elemento più a rischio eliminazione tra i nominati al televoto, data la risicata percentuale di voti per il suo salvataggio.

Chiaramente, i risultati del pronostico possono smentirsi o confermarsi, in tutto o in parte, solo con la massa in onda della nuova puntata di Grande fratello 2024, la prima nel mese di febbraio 2024 per il reality show in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity. E, intanto, proprio nel gioco della Casa più spiata d’Italia potrebbe debuttare l’ex Uomini e donne, Veronica Ursida….











