Benedetta Stocchi esclusa dai coinquilini dopo l'ultima nomination? Come sono cambiati gli equilibri al Grande Fratello

Manca sempre meno alla nuova puntata del Grande Fratello, che tornerà in onda lunedì 10 novembre 2025 su Canale 5. Dentro la Casa, però, il clima si è fatto più teso che mai dopo le ultime nomination. Benedetta Stocchi e Anita Mazzotta, infatti, si sono ritrovate a parlare di ciò che è accaduto durante l’ultima diretta e del modo in cui le dinamiche si sono trasformate. In particolare, la decisione di Benedetta di nominare Grazia Kendi ha creato diversi squilibri nella Casa, soprattutto dopo il ritorno di Valentina Piscopo, che ha già sconvolto i rapporti tra i concorrenti.

Di conseguenza, le due ragazze hanno riflettuto sul fatto che, da qualche giorno, l’atmosfera sia cambiata. Benedetta si sente tratta diversamente da molti coinquilini a causa della sua nomination, sebbene in tanti non avrebbero il coraggio di dirle in faccia cosa pensano, evitandola direttamente. Un atteggiamento che la gieffina non comprende e che la sta destabilizzando.

Benedetta isolata al Grande Fratello? Cosa sta succedendo

Pur non mostrandosi pentita della sua scelta, Benedetta ha ammesso di sentire che qualcosa si è spezzato, anche se preferisce non cercare giustificazioni. Al che, Anita ha provato a rassicurarla, ricordandole che all’interno del gioco le strategie e le emozioni spesso si confondono, non riuscendo a capire i motivi che di nascondono dietro la scelta della gieffina. Ad ogni modo, non resta che guardare la prossima puntata del Grande Fratello per scoprire se affronteranno questa divisione in Casa e, soprattutto, per scoprire chi sarà l’eliminato.