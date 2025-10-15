Anita Mazzotta potrebbe tornare al Grande Fratello? I commenti degli inquilini

Com’è noto, lo scorso 11 ottobre, una delle concorrenti più amate di quest’edizione del Grande Fratello ha dovuto lasciare inaspettatamente la Casa. Trattasi di Anita Mazzotta, che da giorni ormai si trova fuori dal reality, sebbene appaia ancora tra i gieffini ufficiali del cast sul sito del programma. Nel comunicato, non sono stati svelati i motivi ufficiali del suo ritiro, ma pare che sia relativo a problemi di salute della madre, che sembra sia malata da tempo. Ad ogni modo, dopo la puntata andata in onda ieri, 13 ottobre, Anita avrebbe mandato un messaggio ai suoi compagni, assicurando di stare bene.

Da lì, i fan hanno iniziato a sperare in un possibile ritorno di Anita nel reality. Effettivamente, l’uscita della giovane è stata una grande perdita per le dinamiche della Casa, considerando che si era già avvicinata ad un altro coinquilino, Jonas, creando già la ship dei “Jonita“. Inoltre, molti degli inquilini si erano affezionati a lei e, dopo il suo abbandono, hanno iniziato a sentire un grande vuoto nelle loro giornate.

Benedetta triste per Anita: le sue parole al Grande Fratello

Tra coloro che stanno soffrendo maggiormente la mancanza di Anita, c’è sicuramente Benedetta Stocchi, con la quale la Mazzotta aveva stretto una grande amicizia. Nonostante si conoscessero da pochi giorni, avevano avuto modo di creare un bel legame, come si può evincere dalle parole di Benedetta. Poche ore fa, infatti, la gieffina si è confidata con Grazia, alla quale ha detto: “Giulia mi ha chiesto se mi mancava Anita e io le ho detto di si. Io con Anita mi addormentavo con la mano sotto al letto, manco con la migliore amica mia“. Tra le richieste dei fan e degli inquilini, Anita avrà modo realmente di tornare come concorrente al Grande Fratello? Chissà…