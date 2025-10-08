Benedetta Stocchi e la sofferenza del papà: "Ha sofferto a causa di un grave incidente"

Nelle scorse ore la gieffina Benedetta Stocchi si è aperta con i telespettatori nella casa del Grande Fratello e ovviamente anche con i compagni di gioco. La concorrente ha racconto un lato inedito della sua vita, quello riguardante il padre e la malattia che ha affrontato qualche anno fa, una pagina molto complicata dalla quale però ha tratto insegnamento, riuscendo a comprendere quando è il momento in cui purtroppo si è chiamati a fare a pugni con la vita.

“Mio padre mi ha sempre dato tutto, 18 anni fa ha avuto un gravissimo incidente però si è destabilizzata la direzione, quando ho detto che avevamo due negozi e poi le cose sono cambiate, non si poteva più fare la produzione per entrambi locali”.

Benedetta Stocchi e la sofferenza del padre

Entrando ancora più nel dettaglio, Benedetta Stocchi si è lasciata andare a un discorso commovente riguardo alla malattia del padre, che oggi fortunatamente sta bene ma che ha lasciato una sofferenza sopita nel cuore della concorrente del Grande Fratello.

Ho sempre avuto quell’immagine stampata in mente, mio fratello faceva danza e io anche l’ho lasciata perché succedeva sempre così. Vivi sempre con il pensiero che tuo padre si possa riammalare, questa infezione dorme e quando vuole si risveglia così. Sai che tuo padre può uscire dalla sala operatoria. Io sorrido alla vita perché dico sempre che è bella quanto infame, la felicità ce la meritiamo tutti. Io cerco sempre di regalare delle good vibes, sorrido a tutti perché tutti abbiamo dei pensieri e qualcosa che ci logora dentro, si fa altro per non pensarci altrimenti come vivi se stai tutto il giorno a pensare a qualcosa” ha raccontato Benedetta Stocchi riguardo alla sofferenza affrontata.

