Grande Fratello, cancellato il doppio appuntamento settimanale/ Via il giovedì: perchè cambia programmazione

Grande Fratello salta il doppio appuntamento della prossima settimana: ecco i motivi

Il Grande Fratello cambia di nuovo programmazione per due settimane consecutive. La prossima puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini andrà in onda solo lunedì 15 gennaio 2024. Il doppio appuntamento del giovedì è stato cancellato per lasciare spazio alla fiction Terra Amara.

Il reality più spiato d’Italia, però, non verrà trasmesso neanche lunedì 22 gennaio, sostituito dalla messa in onda della Coppa Italia. La puntata verrà trasmessa e recuperata martedì 23 gennaio e poi tornerà il doppio appuntamento giovedì 25 gennaio 2024. Dunque, le vicende dei protagonisti della casa dovranno attendere ancora alcuni giorni, proprio per la variazione del palinsesto Mediaset. Bisognerà attendere un altro po’, ma tutto tornerà alla normalità a breve.

Mirko Brunetti rientra al Grande Fratello? L’indiscrezione

Mirko Brunetti potrebbe rientrare nella casa del Grande Fratello, ma non come concorrente. Secondo l’indiscrezione del sito MondoTV24, il volto di Temptation Island tornerebbe in qualità di ‘special guest’ del reality show: “Possiamo segnalarvi il rientro di Mirko in qualità di Guest, per una settimana, dal 15 al 22 Gennaio 2024″.

Secondo quanto riportato dalla fonte, dunque, Mirko potrebbe rientrare nella casa lunedì per dare un po’ di movimento alle dinamiche. Infondo, l’ex concorrente è già intervenuto diverse volte in studio in qualità di ‘eliminato’. Ultima, ma non meno importante la querelle con Giuseppe Garibaldi, accusato di essersi avvicinato con malizia e strategia all’ex fidanzata Perla Vatiero. In effetti, i fan di Brunetti hanno chiesto a grand voce un ritorno del concorrente nella casa e questa potrebbe essere una buona occasione per accontentarli; sarà davvero così? Non rimane che attendere. Intanto, è certo l’ingresso di Heidi Baci al GF albanese.

