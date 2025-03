Grande Fratello, esplode il caos televoto prima della finale: la polemica

A pochi giorni dalla fine del Grande Fratello monta una polemica riguardo al televoto del reality di Canale Cinque, in particolare dal Brasile i fan di Helena Prestes si starebbero adoperando per far vincere a tutti i costi la gieffina brasiliana. L’esperta di gossip Deianira Marzano nelle scorse ore ha infatti riportato una burrascosa situazione venutasi a creare, il suo pensiero su X riguardo all’accaduto:

“Allarme televoto, secondo quanto riportato da Gabriele Parpiglia, il Codacons avrebbe scoperta un sito brasiliano che vende account gmail a prezzi stracciati e senza verifiche, il rischio? Che qualcuno possa manipolare i televoti del Grande Fratello (e non solo) comprando centinaia di mail. Una situazione grave, perché il vincitore potrebbe ricevere immeritatamente il montepremi, falsando completamente il risultato del gioco” è quanto riportato dall’esperta di gossip sui social. I fan di Helena Prestes dunque sarebbero pronti a tutto pur di mandare al tappeto il fandom di Zeudi Di Palma, favorita per la vittoria finale del Grande Fratello ad ora.

Grande Fratello, polemica televoto: Helena beffa Zeudi?

Giunti al rush finale, i due favoriti, o ancora meglio, le due favorite per la vittoria finale del Grande Fratello sembrano essere Helena e Zeudi. Se le fan dell’ex miss Italia si sono sempre mostrate pronte a sostenere la loro beniamina, quelle di Helena ovviamente stanno cercando di adoperarsi in tutte le maniere possibili per permettere alla brasiliana di avere la meglio sulla compagna di gioco nel reality condotto da Alfonso Signorini.

Codacons smaschera I fan brasiliani del Grande Fratello: provvedimento in arrivo?

Dopo la segnalazione riportata dall’esperta di gossip Deianira Marzano, non è da escludere che il Codacons possa intervenire su quanto accaduto nelle ultime ore riguardo al televoto del Grande Fratello.

Vedremo se Alfonso Signorini deciderà di sollevare la questione nell’ultimo atto del programma di Canale Cinque, o se verranno prese addirittura delle decisioni in marito riguardo a quanto sta accadendo in questi giorni di votazioni prima della finalissima.