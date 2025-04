Moltissimi fan del Grande Fratello erano convinti che sarebbe stata Zeudi Di Palma la vincitrice dell’edizione che si è conclusa ieri sera, lunedì 31 marzo 2025, ad aggiudicarsi la vittoria però è stata Jessica Morlacchi. Tra coloro che facevano il tifo per l’ex Miss Italia c’è anche Anitta, una famosa cantante brasiliana, che è rimasta davvero delusa per la sua eliminazione al reality. Sui social si è lasciata andare ad un duro sfogo durante il quale ha fatto sapere che anche in Brasile c’è il Big Brother però quest’anno si è parlato quasi più della versione italiana.

La cantante ha rivelato di essersi appassionata anche lei del Grande Fratello dopo che la sua assistente Amanda, grande fan di Zeudi Di Palma, le ha mostrato alcune clip. Grazie ad un vpn le faceva seguire il reality e insieme hanno iniziato a votare con le ‘Zelenas’, ha poi ammesso: “Ero così appassionata che ho usato anche i bot. Amanda ha fornito anche dei distributori di mail, era così felice di portare Zeudi alla vittoria”.

Anitta invita Zeudi Di Palma in Brasilie: sulla mancata vittoria al Grande Fratello ammette la truffa? “Usato bot e distributori di mail”

La nota cantante brasiliana riferendosi ancora al sostegno dato a Zeudi Di Palma durante la sua partecipazione al Grande Fratello ha fatto sapere di aver partecipato al ‘mutirao’. Lei crede che la colpa della mancata vittoria del reality sia anche di alcuni giornalisti e certi media, pensa anche che il televoto sia truccato. A parer suo però l’ex gieffina resta un’icona LGBTQ, l’ha anche invitata in Brasile per un duetto.

Anitta ha anche detto di aver conosciuto persone meravigliose grazie al fandom e di aver pagato i biglietti a decine di ragazze brasiliane per andare a Roma, lei non poteva essere presente ma desiderava che un po’ di Brasile fosse lì a supportare una ragazza piena di talenti. Riferendosi alle ragazze che hanno supportato Zeudi Di Palma ha aggiunto: “Queste cucciole sono così dolci e questa è la vera vittoria della nostra Zeudi“.